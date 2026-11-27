ABD'nin doğu kıyısında etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, Şükran Günü tatilinin en yoğun gününde 500 binden fazla aboneyi elektriksiz bıraktı. AA'nın The Washington Post'a dayandırdığı habere göre North Carolina'dan New York'a uzanan kıyı şeridinde kıyıya vuran dev dalgalar ve fırtına su baskınlarına yol açtı.

Virginia, Maryland, Delaware ve New Jersey'nin kıyı kesimlerinde çok sayıda ağaç devrildi, birçok yerleşim yerinde maddi hasar oluştu. Kötü hava nedeniyle çok sayıda uçuş da ertelendi ya da iptal edildi.

81,5 MİLYON KİŞİ YOLA ÇIKTI

Fırtına, ülkenin en yoğun seyahat dönemine denk geldi. BBC'nin aktardığı Amerikan Otomobil Birliği (AAA) tahminine göre 81,5 milyon Amerikalı, yedi günlük tatil döneminde evinden en az 80 kilometre uzağa gidecek.

BBC'nin uçuş takip sitesi FlightAware verilerine dayandırdığı habere göre perşembe günü ABD'de yaklaşık 400 uçuş iptal edildi, 1.200 sefer ise rötar yaptı.

MIAMI'DE KARGO UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI

Havalimanlarındaki aksaklıklar fırtınadan önce başlamıştı. BBC'nin haberine göre çarşamba akşamı Miami Uluslararası Havalimanı'na inen bir FedEx kargo uçağı pisti aştı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), havalimanına giden bütün uçuşları kısa süreliğine durdurdu. Olayda yaralanan olmadı, FAA soruşturma başlattı.

GEÇİT TÖRENİ TARİHİNDE İLK KEZ ERTELENDİ

New York'ta her yıl Şükran Günü'nde düzenlenen geleneksel geçit töreni de beklenen şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle tarihinde ilk kez ertelendi.