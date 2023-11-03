 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afganistan Başbakanı, Pakistan'ın Afgan göçmenlere ek süre tanımasını istedi - Son Dakika

Afganistan Başbakanı, Pakistan'ın Afgan göçmenlere ek süre tanımasını istedi

Son Güncelleme: 03.11.2023 15:18

Afganistan geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Pakistan'da yaşayan düzensiz Afgan göçmenleri sınır dışı etmeye başlayan İslamabad yönetiminin Afganlara ek süre tanımasını istedi. Ahund, Pakistan hükümetinden Afganları incitmemesini ve yeterli ek süre tanımasını talep etti. Afganistan Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakup ise Pakistan'ın göçmen politikasının engellenmesi için uluslararası toplumun baskı yapmasını talep etti. Pakistan hükümeti, kayıt dışı yaşayan düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmasını istemişti ve süre sona erdikten sonra sınır dışı etmeye başlamıştı.

Afganistan geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Pakistan'da yaşayan düzensiz Afgan göçmenleri sınır dışı etmeye başlayan İslamabad yönetiminin Afganlara ek süre tanımasını istedi.

Molla Ahund, basınla paylaştığı videolu mesajında, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pakistan hükümetinden Afganları incitmemesini talep eden Ahund, düzensiz Afgan göçmenlerin Pakistan'dan ayrılmaları için yeterli ek süre tanınmasını istedi.

Ahund, Pakistan'a sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaparak, ülkede yaşayan Afganlara kötü muamelede bulunulmamasını istedi.

Afganistan geçici hükümetinin Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakup ise basınla paylaştığı ses kaydında, Afganları sınır dışı etme kararının Afganistan ve Pakistan ilişkilerine zarar verdiğini kaydederek, Pakistan'ın göçmen politikasının engellenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumun baskı yapmasını talep etti.

Pakistan'ın verdiği süre sona ermişti

Pakistan hükümeti, ekim ayının başlarında, ülkede kayıt dışı yaşayan düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti.

Söz konusu kararın ardından Pakistan-Afganistan arasındaki sınır kapılarında Afgan yoğunluğu oluşmuştu.

İslamabad yönetimi, 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenleri tespit edilerek sınır dışı etmeye başlamıştı.

Taliban yönetimi, Afganistan'a geri gönderilen düzensiz göçmenlere maddi yardım toplanması amacıyla açtığı banka hesaplarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Pakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ekim-1 Kasım'da 140 bin 322 düzensiz göçmenin ülkeden gönüllü ayrıldığı aktarılmıştı.

Pakistan'da çoğu Afgan 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor.

Pakistan basınında çıkan haberlere göre, 1 Kasım sonrası 7 bin 300 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, Göçmenler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afganistan Başbakanı, Pakistan'ın Afgan göçmenlere ek süre tanımasını istedi - Son Dakika


Son Dakika
15:56 Gazze'de şiddetli çatışmalar! Hamas, İsrail tanklarını tek tek böyle vurdu
15:42 Alanyaspor, Fatih Tekke ile her konuda anlaşmaya vardı
15:30 CHP'de yarın büyük gün! Kılıçdaroğlu ''Bir daha aday olmayacağım'' diyerek son kez oy isteyecek
15:27 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emekli Aylıklarında Yeni İntibak Düzenlemesi İddialarını Yalanladı
15:11 Murat Dalkılıç, 8. kez burun ameliyatı oldu
14:59 27 yıllık hakemlik kariyerini noktaladı! Kemal Yılmaz, Fenerbahçe-Hatay maçını işaret etti
14:55 Bakan Tunç'tan gözaltındaki Polat çiftiyle ilgili ilk açıklama
14:47 İsrail, Gazze'deki Hamas tünellerini yok etmek için operasyon başlattı! Ordu yetkilileri görüntüleri paylaştı
14:27 İsmailağa Cemaati'nde Cübbeli Ahmet Hoca krizi: Defalarca uyardık
14:23 Comanchero'yu bitiren telefon uygulaması! Elebaşı Hakan Ayık'ın hatası, çete üyelerini tek tek ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2023 16:21:31. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan Başbakanı, Pakistan'ın Afgan göçmenlere ek süre tanımasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement