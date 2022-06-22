Afganistan depreminde yardımları BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi koordine ediyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), şiddetli depremin yaşandığı Paktika ve Khost bölgesindeki durum hakkında bilgi verirken UNICEF, DSÖ dahil birçok uluslararası yardım ve sivil toplum kuruluşunun OCHA koordinasyonunda ilerlediğini ifade etti. Yerel medya ise can kaybının 1000'e ulaştığını açıklarken Türk Kızılayı'nın yerel birimlerle koordineli çalıştığı ifade edildi.
OCHA durum hakkında yaptığı açıklamada "22 Haziran'da yerel saatle 01.30'da Afganistan'ın Orta Bölgesi'nde Paktika ve Khost bölgelerini etkisi altına alan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 km derinlikte kaydedilen depremin Kabil dahil komşu illerin yanı sıra İslamabad, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi" denildi.GAYAN İLÇESİ'NDE 200'E YAKIN CAN KAYBIPaktika bölgesindeki Barmal, Ziruk, Nika ve Giyan ile Khost bölgesindeki Spera ilçesi depremden en fazla zarar gören yerleşim yerleri olduğu ifade edildi. Paktika'daki Gayan ilçesinde 200'e yakın kişinin öldüğü ve çoğu ciddi olmak üzere 100 kişinin yaralandığı ifade edildi. Khost'taki Spera ilçesinde ise 25 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. OCHA, ölü ve yaralıların tam sayısının henüz doğrulanmadığını vurguladı.TÜRK KIZILAYI AFGAN KIZILAYI İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYOROCHA açıklamasında, bölgeye UNICEF tarafından 12 sağlık ekibinin gittiğini, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer yardım kuruluşlarından toplamda 14 mobil sağlık ekipleri ile Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) tarafından 4 mobil sağlık ekibi gönderildiğini ifade etti. Birçok uluslararası yardım ve kurtarma sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa çalıştığı ve OCHA'nın liderliğinde tüm yardımın organize edildiği vurgulandı. Afganistan'da görev yapan Türk Kızılay'ının delegasyonu Afgan Kızılay'ı ile koordineli çalıştığını belirtti.
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