Afganistan'ı terk ederken bebeklerini kaybetmişlerdi! Aylar sonra buldular

ABD güçlerinin çekilirken kendileriyle birlikte çalışmış Afganları tahliyesinde yaşanan kaos sırasında ailesinin dikenli teller üzerinden ABD askerlerine verdiği bebeğe, ortadan kaybolması ve aylarca bulunamamasının ardından ulaşıldı. Bu zaman zarfında bebeğe bakan aile, Süheyl'i gözyaşları içinde Afganistan'da yaşayan dedesine teslim etti.

Ağustosta ABD güçlerinin çekilmesine koşut Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi karşısında çaresizce Afganistan'dan kaçmaya çalışanlar arasında olan ABD Büyükelçiliği koruması Mirza Ali Ahmedi ile ailesi, Kabil Havaalanı'na girmeye çalışırken yaşanan izdihamda kaybettikleri erkek bebeklerini sonunda buldu.

BEBEKLERİNİ BULAMADAN ÜLKEYİ TERK ETMİŞLERDİ

Aile, arkadan bastıran binlerce kişinin ayakları altında ezilmesin diye dikenli teller üzerinden ABD askerlerine verdiği 2 aylık Süheyl Ahmedi'yi sonunda havaalanının içine girdiğinde hiçbir yerde bulamamıştı. Nafile arayışların ardından Mirza Ali Ahmedi, eşi Süreyya ve 4 çocukları bir ABD uçağına bindirilerek Afganistan'dan tahliye edilmişti.

Ailenin aylarca akıbetini öğrenemediği Süheyl'in hikayesini Reuters'in haberleştirmesinin ardından, kasımda bebeğin izi 29 yaşındaki taksi sürücüsü Hamid Safi'nin evine kadar sürüldü. Reuters'e konuşan Safi, bebeği havaalanında tek başına yerde ağlarken bulduğunu, ailesini bulma çabasının başarısız olması üzerine eve götürmeye, eşi ve diğer çocuklarıyla birlikte kendi evlatları gibi yetiştirmeye karar verdiğini anlattı.

FACEBOOK SAYFASINDAN İZİNE ULAŞTILAR

Bebeğe Muhammed Abed adını koyan Safi ailesi, tüm çocukların birlikte fotoğraflarını Safi'nin Facebook sayfasında paylaştı. Bu sayede Süheyl'in nerede olduğu ortaya çıkınca, bebeğin büyükbabası Muhammed Kasım Razavi, yaşadığı Afganistan'ın kuzey doğusundaki Bedahşan vilayetinden yola çıkıp uzun bir yolculuk sonucunda başkent Kabil'e vardı ve bebeğin iadesini istedi.