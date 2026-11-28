Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde cumartesi sabahı bir ortaokulun yanında meydana gelen patlamada en az 6 öğrenci hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı. Patlama ders saatinde, yerel saatle 10.00 sularında Andar Ser bölgesinde yaşandı.

Kunar İl Hastanesi Başhekimi Mawla Dad, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada bu rakamların ilk bilgiler olduğunu ve kayıp sayısının değişebileceğini söyledi.

EVDE DİNAMİT DEPOLANMIŞ

Kunar Bilgi ve Kültür Müdürü Mevlevi Sami-ul-Hak, Al Jazeera'ya patlamanın okulun hemen yanındaki bir evde meydana geldiğini anlattı. Sami-ul-Hak'a göre ev, bölgede madencilik yapan kişilere aitti ve bu kişiler evde dinamit depoluyordu.

Sami-ul-Hak, kayıp sayısı ve hasarın boyutu hakkında daha fazla bilgi vermedi.

AA'nın aktardığına göre Kunar Vilayeti Polis Sözcüsü Farid Dehkan da ilk açıklamasında Andar Ser'deki bir ortaokulda patlama yaşandığını, ölen ve yaralanan öğrenciler bulunduğunu duyurmuş, ancak patlamanın nedeni ve kayıp sayısı hakkında ayrıntı vermemişti.

SORUŞTURMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Pakistan sınırındaki Kunar vilayetinden soruşturma ekipleri olay yerine gönderildi. AP'nin haberine göre patlamanın nedeni ve kesin kayıp sayısı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Afganistan'da okullarda yaşanan patlamalar ilk değil. AP'nin hatırlattığına göre ağustos ayında başkent Kabil'deki bir okul kompleksine düzenlenen el bombalı saldırıda yaşları 9 ile 14 arasında değişen 40'tan fazla çocuk yaralanmıştı.