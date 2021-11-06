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Afrika ülkesinde facia! Yakıt tankeri kazada patladı, en az 91 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Afrika ülkesinde facia! Yakıt tankeri kazada patladı, en az 91 kişi hayatını kaybetti

06.11.2021 12:16
Afrika ülkesinde facia! Yakıt tankeri kazada patladı, en az 91 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkelerinden Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da, bir yakıt tankerinin başka bir araçla çarpışması sonucu yaşanan patlamada en az 91 kişi yaşamını yitirdi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankeri, başka bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası tankerde büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililer, en az 91 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sierre Leone Ulusal Afet Yönetim Ajansı başkanı Brima Bureh Sesay yerel basına yaptığı açıklamada, "Korkunç, korkunç bir kaza" ifadesini kullandı.

Afrika ülkesinde facia! Yakıt tankeri patladı, en az 91 kişi öldü

"DOLAŞAN VİDEO VE FOTOĞRAFLAR ÇOK ÜZÜCÜ"

Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Yakıt taşıyan bir tanker başka bir araçla çarpıştı ve Wellington'daki Bai Bureh Yolu üzerinde bir patlama oldu. Sosyal medyada dolaşan video ve fotoğraflar çok üzücü. Patlamada ölenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölenlerin ruhları huzur içinde yatsın" dedi.

Afrika ülkesinde facia! Yakıt tankeri kazada patladı, en az 91 kişi hayatını kaybetti

Patlama, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afrika ülkesinde facia! Yakıt tankeri kazada patladı, en az 91 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Afrika ülkesinde facia! Yakıt tankeri kazada patladı, en az 91 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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