Ailesini katleden gençten kan donduran savunma: Yamyamlardı; beni de yiyeceklerdi - Son Dakika
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Ailesini katleden gençten kan donduran savunma: Yamyamlardı; beni de yiyeceklerdi

Ailesini katleden gençten kan donduran savunma: Yamyamlardı; beni de yiyeceklerdi

26.05.2023 18:14

ABD'de tüm ailesini silahla vurarak öldüren adam, işlediği cinayetleri, "Onları öldürmek zorundayım çünkü onlar yamyamdı. Beni yiyeceklerdi" diyerek savundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Cesar Olalde, aynı evde yaşadığı aile bireylerini silahla vurarak öldürdü. Ebeveynlerini; kız ve erkek kardeşini öldüren Cesar, 'ailesinin yamyam olduğunu ve kendisini yiyeceğini' iddia etti.

"YAMYAMLARDI; BENİ DE YİYECEKLERDİ"

DailyStar'da yer alan habere göre cinayetleri ilk fark eden, Cesar'ın annesinin telaşlanan iş arkadaşı oldu. Eve gelen ve yaşadıkları karşısında şoke olan kadına silah doğrultan Cesar, "Onları öldürmek zorundaydım çünkü onlar yamyam ve beni de yiyeceklerdi" dedi.

Ailesini katleden gençten kan donduran savunma: Yamyamlardı; beni de yiyeceklerdi

KENDİNİ İHBAR EDİP POLİSLERE DİRENDİ

Cesar'ın kendisini ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polisler, Cesar'ın kendisine de zarar verme tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Polisler, 18 yaşındaki zanlının barikat kurarak bir süre direndiğini ancak sonra tutuklandığını aktardı.

Polislerin evde yaptığı araştırma sonucu ailesini katleden 18 yaşındaki zanlının, ailenin her bir bireyine birden fazla kez ateş ettiği ortaya çıktı.

Ailesini katleden gençten kan donduran savunma: Yamyamlardı; beni de yiyeceklerdi

"MÜKEMMEL BİR AİLEYDİ"

Katil, ailesini her ne kadar 'yamyam oldukları' gerekçesiyle katletse de, aileyi 12 yıldır tanıyan bir aile dostları aynı görüşte değil. KTBS'ye konuşan aile dostu Robert Ward, "Mükemmel bir ailelerdi. Ailedeki herkes son derece iyi insanlardı, bana da çok yardımcı oldular. Çok çalışkanlardı ve hiç sorun çıkarmazlardı" ifadelerini kullandı.

Cesar'la ilgili de konuşan Ward, "Bunu Cesar'ın yapması beni en çok şaşırtan şey oldu. İyi bir çocuktu. İyi bir işi olması için eğitim alacaktı" dedi.

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Ailesini katleden gençten kan donduran savunma: Yamyamlardı; beni de yiyeceklerdi Ailesini katleden gençten kan donduran savunma: Yamyamlardı; beni de yiyeceklerdi

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ailesini katleden gençten kan donduran savunma: Yamyamlardı; beni de yiyeceklerdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesini katleden gençten kan donduran savunma: Yamyamlardı; beni de yiyeceklerdi - Son Dakika
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