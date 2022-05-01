Alexanda Kotey: Batılı rehinelerin kafasını keserek öldüren 'Beatles' hücresi üyesine ömür boyu hapis - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Alexanda Kotey: Batılı rehinelerin kafasını keserek öldüren 'Beatles' hücresi üyesine ömür boyu hapis

01.05.2022 18:29
Alexanda Kotey: Batılı rehinelerin kafasını keserek öldüren 'Beatles' hücresi üyesine ömür boyu hapis

Batılı rehinelerin kafasını keserek öldüren bir IŞİD hücresi üyesi, ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Batılı rehinelerin kafasını keserek öldüren bir IŞİD hücresi üyesi, ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

38 yaşındaki Alexanda Kotey, İngiltere vatandaşıydı.

İngiliz aksanıyla konuşmaları nedeniyle 'Beatles' ismi verilen IŞİD hücresinin 4 bilinen üyesi bulunuyordu.

Bu kişilerden Aine Davis, Türkiye'de yakalanarak 7.5 yıl hapis cezası almıştı.

Cihatçı John lakaplı Mohammed Emwazi ise 2015 yılında Suriye'de öldürüldü.

Hücrenin yargılanan son üyesi Alexanda Kotey, Cuma günü ABD'de yapılan duruşmada ömür boyu hapis cezası aldı.

'Beatles' hücresinin 27 rehineyi kafalarını keserek öldürdüğü kaydediliyor.

Bu cinayetlerin videoları da dehşet yaratmak için farklı kanallardan yayılmaya çalışıldı.

ABD'deki davada Kotey, hakkındaki, terörizmi desteklemek, rehine öldürmek de dahil 8 suçlamayı kabul etti.

Gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff ile yardım kuruluşu çalışanları Kayla Mueller ve Peter Kassig'in olduğu dört Amerikalının öldürülmesine karıştığını da itiraf etti.

Hükmü açıklayan hakim, Kotey'nin insanlık dışı davranışlarda bulunduğunu söyledi.

Ailelerle bir araya gelmeyi kabul etti

Amerikalı yetkililer İngiliz vatandaşı Kotey'nin idam edilmemesiyle ilgili İngiltere'ye garanti vermişti.

Kotey hüküm öncesi yazdığı 25 sayfalık mektupta yaptıklarının sorumluluğunu tamamıyla aldığını söyledi ve aileler ile bir araya gelme sözünü tutacağını söyledi.

IŞİD üyesi, suçlu anlaşması gereği ailelerle buluşmayı kabul etmişti.

Londra'nın batısından olan Kotey, Gana ve Kıbrıs kökenli bir aileden geliyor.

Yine birkaç hafta önce aynı hücrenin bir başka üyesi olan El Şafi El Şeyh de Virginia'daki davada benzer şekilde ceza aldı.

El Şafi El Şeyh'in basınçlı su ile sorgulama, çarmıha germe gibi işkence yöntemlerinin yanı sıra infazla korkutarak psikolojik işkence yapmakla suçlanıyordu.

Sudan'dan İngiltere'ye gelen bir ailenin çocuğu olan Şeyh, 2012'de IŞİD'e katıldı.

2018 yılında da Suriye Demokratik Güçleri tarafından yakalandı.

Alexanda Kotey: Batılı rehinelerin kafasını keserek öldüren 'Beatles' hücresi üyesine ömür boyu hapis
Alexanda Kotey: Batılı rehinelerin kafasını keserek öldüren 'Beatles' hücresi üyesine ömür boyu hapis
YORUMLAR
500
ABD'de yargılanan DEAŞ mensubu İngiliz vatandaşına müebbet hapis ABD'de yargılanan DEAŞ mensubu İngiliz vatandaşına müebbet hapis Virgin Adaları Başbakanı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'de gözaltına alındı Virgin Adaları Başbakanı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'de gözaltına alındı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beatles, England, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alexanda Kotey: Batılı rehinelerin kafasını keserek öldüren 'Beatles' hücresi üyesine ömür boyu hapis - Son Dakika

BBC

Son Dakika
18:12 Gazeteci Cem Küçük'ten Osman Kavala kararına tepki: 15 Temmuz iddialarının uydurma olduğunu düşünüyorum
18:08 Putin'i sinirlendirecek iddia: Kadirov'un birlikleri Rus askerlerini infaz etti
18:07 Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
18:03 Kara Kartal, Kayserispor'u 3 golle geride bıraktı!
17:48 Yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali dikkat çekti
17:27 Paraya para demediler! İşte şampiyon Trabzonspor'un kasasına giren inanılmaz miktar
17:23 Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 18:40:17. #1.12#
SON DAKİKA: Alexanda Kotey: Batılı rehinelerin kafasını keserek öldüren 'Beatles' hücresi üyesine ömür boyu hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement