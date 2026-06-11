Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 70 Yıldır Evli Olan Arslan Çiftini Tebrik Etti

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Nürnberg'de yaşayan Hüseyin ve Nazife Arslan çiftinin 70'inci evlilik yıl dönümünü çiçek ve mektupla kutladı. Kutlamaya Bavyera Başbakanı Markus Söder ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König de gönderdikleri tebrik mektuplarıyla katıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Nürnberg'de yaşayan 88 yaşındaki Hüseyin Arslan ve 84 yaşında olan Nazife Arslan çiftinin 70'inci evlilik yıl dönümünü gönderdiği çiçek ve mektupla kutladı. Kutlamaya Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König de mektuplarıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, mektubunda Arslan çiftinin 70'inci evlilik yıl dönümünü öğrendiğini belirterek, "Bu özel gününüzde sizlere en içten dileklerimi sunuyorum. Gelecekteki ortak yaşam yolculuğunuzda sağlık ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise mektubunda, 70 yıllık evliliğin çok az insana nasip olan özel bir başarı olduğuna dikkat çekerek, "Bu anlamlı yıldönümünüz için en içten tebriklerimi sunuyorum" dedi.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König de Arslan çiftini kutlayarak, "Nürnberg şehri ve şahsım adına 70'inci evlilik yıl dönümünüzü tebrik ediyorum. Birlikte uzun yıllar sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşamanızdan büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Mektup ve çiçek ile yapılan kutlamanın kendilerini duygulandırdığını belirten Arslan ailesi, "70 yıl aynı yastığa baş koyup mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir evlilik sürdürebilen çiftlerin sayısının az olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı, Eyalet Başbakanı ve Belediye Başkanı'ndan gelen anlamlı mektupları torunlarımızla birlikte okuyunca çok mutlu olduk ve duygulandık dedi.

Evliliğin önemine de dikkat çeken Arslan çifti, boşanmaların azalması ve aile kurumunun güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Çift, Almanya Cumhurbaşkanı, Bavyera Başbakanı Markus Söder ile Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan gelen mektupları çerçeveleterek evlerinin duvarına asacaklarını belirterek, "Eve gelen misafirlerimiz bu anlamlı mektupları görsün, okusun ve uzun evliliğin değerini hatırlasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.