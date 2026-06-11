Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 70 Yıldır Evli Olan Arslan Çiftini Tebrik Etti - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 70 Yıldır Evli Olan Arslan Çiftini Tebrik Etti

11.06.2026 19:01  Güncelleme: 20:34
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Nürnberg'de yaşayan Hüseyin ve Nazife Arslan çiftinin 70. evlilik yıl dönümünü çiçek ve mektupla kutladı. Bavyera Başbakanı ve Nürnberg Belediye Başkanı da tebrik mektupları gönderdi. Duygulanan çift, mektupları çerçeveleyip duvara asacaklarını söyledi.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Nürnberg'de yaşayan Hüseyin ve Nazife Arslan çiftinin 70'inci evlilik yıl dönümünü çiçek ve mektupla kutladı. Kutlamaya Bavyera Başbakanı Markus Söder ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König de gönderdikleri tebrik mektuplarıyla katıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Nürnberg'de yaşayan 88 yaşındaki Hüseyin Arslan ve 84 yaşında olan Nazife Arslan çiftinin 70'inci evlilik yıl dönümünü gönderdiği çiçek ve  mektupla kutladı. Kutlamaya Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König de mektuplarıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, mektubunda Arslan çiftinin 70'inci evlilik yıl dönümünü öğrendiğini belirterek, "Bu özel gününüzde sizlere en içten dileklerimi sunuyorum. Gelecekteki ortak yaşam yolculuğunuzda sağlık ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise mektubunda, 70 yıllık evliliğin çok az insana nasip olan özel bir başarı olduğuna dikkat çekerek, "Bu anlamlı yıldönümünüz için en içten tebriklerimi sunuyorum" dedi.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König de Arslan çiftini kutlayarak, "Nürnberg şehri ve şahsım adına 70'inci evlilik yıl dönümünüzü tebrik ediyorum. Birlikte uzun yıllar sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşamanızdan büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Mektup ve çiçek ile yapılan kutlamanın kendilerini duygulandırdığını belirten Arslan ailesi, "70 yıl aynı yastığa baş koyup mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir evlilik sürdürebilen çiftlerin sayısının az olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı, Eyalet Başbakanı ve Belediye Başkanı'ndan gelen anlamlı mektupları torunlarımızla birlikte okuyunca çok mutlu olduk ve duygulandık dedi.

Evliliğin önemine de dikkat çeken Arslan çifti, boşanmaların azalması ve aile kurumunun güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Çift, Almanya Cumhurbaşkanı, Bavyera Başbakanı Markus Söder ile Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan gelen mektupları çerçeveleterek evlerinin duvarına asacaklarını belirterek, "Eve gelen misafirlerimiz bu anlamlı mektupları görsün, okusun ve uzun evliliğin değerini hatırlasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 70 Yıldır Evli Olan Arslan Çiftini Tebrik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Resa Sanal Resa Sanal:
    70 yıl be düşünsene kaç zamanımız geçti niye böyle şeyler hep yabancılarda oluyo ya bizim burada da bu kadar uzun evliliğin var mı diye merak ettim çünkü genellikle bunlar duyuluyo ama neyse güzel haber tabi 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Ferhat Çırak Mustafa Ferhat Çırak:
    benim yaşlı anne babamı düşündüm okuyunca çok yaşlılara saygı duymamız lazım artık boşanmaların bu kadar fazla olmasından sonra 70 yıllık evlilik görmek insana iyi geliyo ama bu çiftlerin çok şanslı olduklarını da söylemeliyim 0 0 Yanıtla
  • Gökmen Alpaslan Kursun Gökmen Alpaslan Kursun:
    vay be 70 yıl birlikte yaşamışlar ha şimdi nereden bulacaklar böyle sabır ve dayanıklılık insanların artık 7 yılda boşanıyo zaten ama neyse güzel haber tabi ki cumhurbaşkanı da kutlamış demek ki bu kadar uzun evlilik başlı başına bir başarı sayılıyo 0 0 Yanıtla
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