Almanya Çalışma Bakanı Bas, üvey kızının ölümü ve eleştiriler nedeniyle ayrılacak - Son Dakika
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Almanya Çalışma Bakanı Bas, üvey kızının ölümü ve eleştiriler nedeniyle ayrılacak

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Almanya Çalışma Bakanı Bas, üvey kızının ölümü ve eleştiriler nedeniyle ayrılacak
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Almanya Çalışma Bakanı ve SPD Eş Genel Başkanı Bärbel Bas, üvey kızının ölümü ve CDU/CSU'dan gelen saldırılar dahil eleştiriler nedeniyle iki görevinden ayrılacağını açıkladı. Kararını Instagram'dan duyuran Bas, Federal Meclis milletvekilliğini sürdüreceğini bildirdi.

Haber: ilhan Baba

(BERLİN) - Almanya Çalışma Bakanı ve SPD Eş Genel Başkanı Bärbel Bas, üvey kızının ölümü ve siyasi eleştiriler nedeniyle her iki görevinden de ayrılacağını açıkladı. Bas, Federal Meclis milletvekilliğine ise devam edeceğini bildirdi.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı ve Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bas, iki görevinden de ayrılacağını açıkladı.

Bas, üvey kızının ölümü ve koalisyon ortağı Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) saflarından gelen saldırılar dahil olmak üzere kamuoyundaki eleştirileri istifa kararının nedenleri arasında gösterdi.

Çalışma Bakanı Bas, kararını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Üvey kızının ölümünün ardından yasını yaşamak ve acısını atlatmak için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Bas, mevcut durumda hükümet ve parti çalışmalarını gerektiği gibi yürütecek gücü kendinde bulamadığını ifade etti.

İstifa kararını almanın kolay olmadığını belirten Bas, Federal Meclis milletvekilliği görevine ise devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
InstagramPolitikaAlmanyaDünyaSon Dakika

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