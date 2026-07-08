Almanya'da Fırın İflaslarında Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Fırın İflaslarında Artış

08.07.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da fırın ve pastaneler iflas başvurusunda artış yaşanıyor, maliyetler ve tüketici davranışları etkili.

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) - Almanya'da fırın ve pastanelerin iflas başvurularında artış yaşanıyor. Artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve süpermarketlerdeki düşük fiyatlı ekmek satışları, özellikle küçük ve geleneksel aile işletmelerini olumsuz etkiliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Creditreform verilerine göre, 2026 yılının ilk altı ayında Almanya genelinde 63 fırın ve pastane iflas başvurusunda bulundu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'lık bir artış anlamına geliyor. Söz konusu veriler, kendi üretimini yaparak satış gerçekleştiren fırın ve pastaneleri kapsıyor. Sadece satış noktası olarak faaliyet gösteren şubeler ise istatistiklere dahil edilmiyor. Sektörde iflasların özellikle 2023 yılından itibaren belirgin şekilde arttığı bildiriliyor.

Uzmanlara göre Almanya'daki fırıncılık sektörü önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Tüketicilerin ekmek ve unlu mamul alışverişlerini giderek daha fazla süpermarket ve indirim marketlerinden yapması, geleneksel fırınların müşteri kaybına yol açıyor. Bunun yanı sıra enerji, kira, personel ve hammadde giderlerindeki artış, yüksek enflasyon nedeniyle tüketicilerin daha fazla tasarrufa yönelmesi ve yoğun fiyat rekabeti de küçük işletmeler üzerindeki baskıyı artırıyor.

YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

Öte yandan Alman hükümeti, fırın ve pastanelerin pazar günleri ve resmi tatillerde personel çalıştırma süresini 8 saate kadar çıkaracak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenlemenin, işletmelere daha fazla esneklik sağlaması ve değişen alışveriş alışkanlıklarına uyum sağlamalarına yardımcı olması hedefleniyor. Söz konusu çalışma esnekliğinin ilerleyen dönemde perakende sektörünün diğer alanlarına da genişletilmesi gündemde.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Almanya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Fırın İflaslarında Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı

11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 11:39:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Almanya'da Fırın İflaslarında Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.