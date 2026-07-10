Almanya'da İşçi Protestoları - Son Dakika
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Almanya'da İşçi Protestoları

10.07.2026 17:01
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Stuttgart'ta işten çıkarmalara karşı düzenlenen protestoda, işçiler sosyal haklarını savundu.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) - Almanya'da otomotiv sektöründe planlanan işten çıkarmalara ve sosyal hakları kısıtlayacağı belirtilen reformlara tepki gösteren yüzlerce işçi, Stuttgart'ta IG Metall öncülüğünde protesto düzenledi. Sendika, istihdamın korunması, sosyal haklardan geri adım atılmaması ve sanayide güvenli bir gelecek çağrısı yaptı.

Almanya'da otomotiv sektöründe planlanan işten çıkarmalara ve sosyal haklarda kısıtlamalara yönelik hazırlıklara, işçilerin tepkisi büyüyor. Mercedes, Porsche, Audi, Bosch, Festo ve Mahle başta olmak üzere birçok büyük şirkette gündeme gelen istihdam daraltma planlarına karşı IG Metall Sendikası'nın öncülüğünde düzenlenen eylemler sürüyor.

IG Metall'in Stuttgart Şubesi, bu kez otomobillerden oluşan konvoyla protesto düzenledi. Yüzlerce işçi, Stuttgart Televizyon Kulesi yakınındaki alanda araçlarıyla bir araya geldi. Sendika bayrakları, sloganlar ve düdük sesleri eşliğinde gerçekleştirilen mitingin ardından işçiler, korna çalarak şehir merkezine konvoy halinde ilerledi.

Mitingde konuşan IG Metall Stuttgart Başkanı Liane Papaioannou, federal hükümetin hazırladığı sosyal reform paketine tepki göstererek, "Daha fazla kar uğruna işçilerin yıllar süren mücadeleyle kazandığı haklar hedef alınıyor. Planlanan reformlar sosyal kesintileri, fiyat artışlarını ve kamu hizmetlerinde bozulmayı içeriyor. Emeklilik yaşının yükseltilmesi, çalışma saatlerinin artırılması ve toplu sözleşmelerle kazanılmış hakların yok sayılması kabul edilemez. Güvenceli iş ve güvenli bir gelecek için dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Almanya'nın farklı kentlerinde son bir aydır düzenlenen grev ve protestoların temelinde, hükümetin işçi haklarını daraltacağı belirtilen düzenlemeler, otomotiv sektöründeki işten çıkarma planları ve genç çalışanların geleceğine ilişkin belirsizlikler bulunuyor. IG Metall, mevcut istihdamın korunmasını, Almanya'nın sanayi merkezi olarak güçlendirilmesini ve çalışanlar için güvenli bir gelecek sağlanmasını talep ediyor.

Son aylarda otomotiv ve metal sektöründe on binlerce çalışanı etkileyebilecek işten çıkarma planlarına karşı grevler ve kitlesel eylemler düzenleyen sendika temsilcileri, grev ve protestolara katılımın her geçen gün arttığını belirtirken, işçiler de hak kayıplarına ve istihdamın daraltılmasına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Stuttgart, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da İşçi Protestoları - Son Dakika

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