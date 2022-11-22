Almanya'da koalisyon hükümetinden çifte vatandaşlık hamlesi! Düzenlemeye en çok rağbeti Türklerin göstermesi bekleniyor - Son Dakika
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Almanya'da koalisyon hükümetinden çifte vatandaşlık hamlesi! Düzenlemeye en çok rağbeti Türklerin göstermesi bekleniyor

23.11.2022 00:18
Almanya'da koalisyon hükümetinden çifte vatandaşlık hamlesi! Düzenlemeye en çok rağbeti Türklerin göstermesi bekleniyor

Almanya'da koalisyon hükümeti vatandaşlık yasasında kapsamlı reforma gitmek için harekete geçti. Yapılacak değişikliğe özellikle ülkedeki Türklerin destek vermesi bekleniyor.

Almanya'da koalisyon hükümeti, vatandaşlık yasasında kapsamlı reform için harekete geçti. Değişiklik kapsamında, Alman vatandaşlığına başvurmak için gerekli olan ülkede 8 yıl ikamet etmiş olma koşulu 5 yıla düşürülecek.

ÖZEL BAŞARI GÖSTERENLER 3 YILDA VATANDAŞLIĞA GEÇEBİLECEL

Almanya'ya uyum konusunda,iktisadi ve sosyal bakımdan "özel başarı" gösteren göçmenlerin vatandaşlığa geçişi ise 3 yılda yapılabilecek.

ÇİFTE VATANDAŞLIK HAKKINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Reformun içinde yer alan çifte vatandaşlık hakkı ise özellikle Almanya'daki Türkler açısından önem taşıyor. Bundan sonra Alman vatandaşlığına geçecek kişiye, geldiği ülkenin vatandaşlığından çıkma şartı aranmayacak. Yasa değişikliği için hazırlıkların sene sonundan önce tamamlanması amaçlanıyor.

ALMAN VATANDAŞLIĞINA NASIL GEÇİLİR?

Almanya vatandaşlığına geçişte pek çok kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Kan bağı ile vatandaşlık elde edilebileceği gibi ebeveynlerinden her ikisi de yabancı bir ülke vatandaşı olan şahıslar daşartlar dahilinde vatandaşlık hakkından yararlanabilmektedir. Almanya'da vatandaşlık hakkı her bireyin hür iradesinde olmakla beraber ülke için de yerinegetirilmesigereken prosedürler olacaktır.

8 YIL İKAMET ETME ŞARTI

Anne ve babanın ülke vatandaşı olması durumunda ek olarak bir işleme tabi tutulmadan otomatik olarak Alman vatandaşlığına hak kazanmışsınız demektir Yalnızca babanız Alman vatandaşı ise ülkenin yetkilendirdiği kurumlardan onay alarak vatandaşlık başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ailenizden herkes yabancı bir ülke vatandaşı ise daha farklı işlemleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ailenizin ve sizin asgari olarak 8 yıldır ülkede ikamet ediyor olması gerekmektedir.Sizlerden Almanca dil yeterliliğinizi ve ülkenin demokratik ve sosyal düzenine uyum sağlayabileceğinizi kanıtlayacak belgeler istenecektir.

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