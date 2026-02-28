Almanya'da Şubat'ta İşsizlik Azaldı - Son Dakika
Almanya'da Şubat'ta İşsizlik Azaldı

28.02.2026 11:57
Almanya'da şubat ayında işsiz sayısı 15 bin azalarak 3 milyon 70 bine düştü, oran %6,5 oldu.

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG)– Almanya'da işsiz sayısının şubat ayında 15 bin azalarak 3 milyon 70 bine geriledi.

Federal İş Ajansı verilerine göre, ülkede işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya kıyasla 15 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bine geriledi. İşsizlik oranı ise Ocak ayına göre 0,1 puan düşerek yüzde 6,5 oldu.

Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Andrea Nahles, kış döneminin sonuna gelinmesine rağmen işgücü piyasasında beklenen canlanmanın henüz görülmediğini belirtti. Nahles, işsizliğin neredeyse değişmediğini ve üç milyonun üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Şirketlerin eleman talebinde kayda değer bir artış yaşanmadığını aktaran Nahles, kuruma bildirilen açık iş pozisyonu sayısının geçen yıla göre yalnızca bin kişi azalarak 638 bine düştüğünü açıkladı.

Kısa çalışma uygulamasının işgücü piyasasında şu anda büyük bir rol oynamadığını belirten Nahles, 1–23 Şubat tarihleri arasında 35 bin kişi için konjonktürel kısa çalışma başvurusu yapıldığını, ancak bu başvuruların tamamının fiilen uygulanmadığını kaydetti. Aralık 2025 verilerine göre yaklaşık 139 bin çalışanın kısa çalışma ödeneği aldığı, bu sayının bir önceki aya göre 48 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 72 bin daha az olduğu bildirildi.

Nahles, mesleki eğitim (Ausbildung) alanında ise 345 bin açık pozisyon bulunduğu, bu sayının geçen yıla göre 52 bin azaldığını, buna karşılık başvuran gençlerin sayısı 4 bin artarak 298 bine yükseldiğini belirtti. Nahles, şubat ayında eğitim piyasasının hala hareketli olduğunu, ancak gençlerin önemli bir bölümünün işsiz kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

