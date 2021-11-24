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Almanya'da üç partiden koalisyon anlaşması: 'Kömür tüketimini 2030'a kadar sıfırlayacağız' - Son Dakika
BBC

Almanya'da üç partiden koalisyon anlaşması: 'Kömür tüketimini 2030'a kadar sıfırlayacağız'

24.11.2021 18:06
Almanya'da üç partiden koalisyon anlaşması: 'Kömür tüketimini 2030'a kadar sıfırlayacağız'

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin oluşturacağı yeni koalisyon hükümetinin programı ana hatlarıyla belli oldu.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin oluşturacağı yeni koalisyon hükümetinin programı ana hatlarıyla belli oldu.

16 yıldır başbakan olan Angela Merkel'in yerine göreve gelecek olan Olaf Scholz, Almanya ekonomisini "yeşil prensiplerle" yeniden düzenlemeyi hedefleyeceklerini söyledi.

Scholz'u başbakanlığa aday gösteren Sosyal Demokrat Parti, Eylül ayında yapılan genel seçimde ilk sırada yer almıştı.

Üç parti arasındaki koalisyon görüşmeleri iki ay sürdü.

İklim değişikliğiyle mücadele

Koalisyon protokolünün önemli kısmını, iklim değişikliği ile mücadele konusunda atılacak adımlar oluşturuyor.

Üç parti kömür tüketimini aşamalı olarak azaltarak, planlanandan 8 yıl erken, 2030 yılı itibarıyla sıfırlamayı hedefliyor.

Yeni hükümet ayrıca Almanya topraklarının yüzde 2'sini rüzgar enerjisi üretimi için kullanmayı, ayrıca hidrojene dayalı enerji üretimine de odaklanmayı amaçlıyor.

Almanya'nın 2030 itibarıyla toplam elektrik tüketiminin yüzde 80'inin yenilenebilir enerjiden elde edilmesi de hedeflere eklendi.

Üç parti Almanya'da asgari ücreti de artıracak.

Yeni hükümetin planları arasında lisans verilecek dükkanlarda kenevirin yasal olarak satılması, bu uyuşturucu maddenin kalitesinin ve dağıtımının kontrol altına alınması da var.

Koalisyon protokolünün ve programın ana hatlarının kesinleşmeden önce üç partinin üyeleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın izleyeceği ekonomi politikaları ülkenin bütün komşularını ve Avrupa Birliği'ni de yakından ilgilendiriyor.

Almanya'da üç partiden koalisyon anlaşması: 'Kömür tüketimini 2030'a kadar sıfırlayacağız'
Almanya'da üç partiden koalisyon anlaşması: 'Kömür tüketimini 2030'a kadar sıfırlayacağız'

Sosyal Demokrat Parti, Demokrat Parti, Koalisyon, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da üç partiden koalisyon anlaşması: 'Kömür tüketimini 2030'a kadar sıfırlayacağız' - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Almanya'da üç partiden koalisyon anlaşması: 'Kömür tüketimini 2030'a kadar sıfırlayacağız' - Son Dakika
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