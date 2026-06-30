Almanya'da Yeni Sosyal Yardım Kuralları

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da yarın yürürlüğe girecek yeni temel geçim desteği sistemiyle sosyal yardım kuralları sıkılaştırılıyor. Çalışma Bakanı Bärbel Bas, yardım suistimallerine karşı daha sert yaptırımlar uygulanacağını açıklarken, reformun amacının ihtiyaç sahiplerini korumak ve çalışabilecek kişileri daha hızlı istihdama yönlendirmek olduğunu vurguladı.

Almanya'da 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni temel geçim desteği (Grundsicherung) sistemi öncesinde Çalışma Bakanı Bärbel Bas, sosyal yardım suistimallerine karşı daha sert önlemler uygulanacağını açıkladı. Bas, sosyal devletin korunması için kuralları ihlal edenlere göz yumulmayacağını belirtti.

Bas, temel geçim desteğinin yalnızca kendi geliri veya mal varlığıyla geçimini sağlayamayan kişilere yönelik olduğunu vurgulayarak, "Sosyal devleti korumak ve güçlendirmek istiyorsak, yardım suistimallerine göz yumamayız" dedi.

Suistimal vakalarının sınırlı sayıda kişiyi kapsadığını ifade eden Bas, buna rağmen bu durumun hafife alınamayacağını söyledi. Yetkili kurumların kuralları ihlal edenlere karşı kararlı şekilde hareket edeceğini belirten Bas, bunun sosyal adalet açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Yeni sistemin amacının vatandaşları sosyal yardıma bağımlı hale getirmek değil, istihdama yönlendirmek olduğunu kaydeden Bas, "Yardıma ihtiyacı olan herkes destek almalı. Ancak çalışabilecek durumda olanlar da iş bulmak için çaba göstermeli" ifadelerini kullandı.

Almanya İşverenler Birliği (BDA) Genel Müdürü Steffen Kampeter de yeni düzenlemelerin iş bulma merkezleri (Jobcenter) tarafından eksiksiz uygulanması gerektiğini belirtti. Kampeter, daha sıkı yükümlülüklerin, etkili yaptırımların ve işe yerleştirme önceliğinin yalnızca yasal düzenlemelerde kalmaması, günlük uygulamaya da yansıması gerektiğini söyledi.

Yarın yürürlüğe girecek Temel Geçim Desteği sistemiyle birlikte mevcut vatandaşlık yardım parası (Bürgergeld) uygulaması sona erecek. Yaklaşık 5,5 milyon sosyal yardım yararlanıcısını ilgilendiren reform kapsamında hak sahiplerinin yükümlülükleri artırılacak, kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlar ise ağırlaştırılacak.