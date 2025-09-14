Almanya'da Yerel Seçimlerde CDU Önde, SPD Tarihi Kayıp Yaşadı

HABER: İlhan BABA

(DÜSSELDORF) – Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki yerel seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) birinci parti olurken, SPD tarihi bir kayıp yaşadı. Göçmen karşıtı sağcı AfD'nin oylarını artırması dikkat çekti.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde seçim yapıldı. Kayıtlı 13,7 milyon seçmenin bulunduğu eyalette seçime katılım oranı yüzde 58,5 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Seçimlerde CDU birinci parti konumunu korurken, Sosyal Demokrat parti (SPD)'nin çöküşü ve göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen Popülist Almanya İçin Alternatif Parti'nin (AfD) yükselişi dikkati çekti. Yeşiller Partisinden Köln Büyükşehir Başkan adayı gösterilen Berivan Aymaz, yüzde 26,7 oy alarak ikinci tura kaldı.

Hiristiyan Demokrat Birlik Parti beklenenin üzerinde oy aldı

Kesin olmamakla birlikte açılan sandıklardan çıkan oylara göre CDU oyların yüzde 34'ünü alarak 2020 seçimlerindeki oranını korudu. Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, sonuçlardan memnun olduklarını belirterek, "Hedefimize ulaştık. Yine en güçlü partiyiz ve NRW'nin bir numaralı yerel partisi olarak kaldık" dedi.

SPD tarihi bir kayıp yaşadı

Seçimde en büyük kaybı SPD yaşadı. Oy oranı yüzde 22,5'e gerileyen SPD, eyalette tarihi bir hezimet aldı. SPD'li siyasetçiler sonuçlar kesinleşmeden yorum yapmazken, Niedersachsen Başbakanı Olaf Lies, "Çekirdek seçmenimizle yeterince iletişim kurmuyoruz. Özellikle çalışan kesim için daha net mesajlar vermeliyiz" diyerek partisini eleştirdi.

SPD Eş Başkanı Federal Çalışma Bakanı Duisburg'lu Barbel Bas ve Kuzey Ren Vestfalya-SPD Başkanı Sarah Philip, belediye binasında sonuçları birlikte izledi.

AfD'nin yükselişi endişe yarattı

Göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen AfD ise oy oranını yüzde 16,5'e çıkararak neredeyse üçe katladı. Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, bu artışın "endişe verici" olduğunu vurgulayarak, "Bu sonuç bizi rahatlatamaz. Özellikle sosyal adalet ve göç politikalarında doğru cevaplar bulmamız gerekiyor," dedi. AfD'nin birçok belediyede aday bile göstermediğini hatırlatan Wüst, yine de bu yükselişin tüm partiler için uyarı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Yeşiller Partisi'nden Köln Büyükşehir Başkan adayı gösterilen Berivan Aymaz yüzde 26,7 oy alarak ikinci tura kaldı. Hiçbir adayın mutlak çoğunluk sağlayamadığı yerlerde ikinci tur seçimler 28 Eylül'de yapılacağından Berivan Aymaz'ın Belediye Başkanlığını ikinci tur seçimleri sonucu belirleyecek.

Oy vermeye gelen yaşlı bir kişi hayatını kaybetti

Krefeld kentinde oy kullanmaya gelen yaşlı bir adam fenalaşarak hayatını kaybetti. Yetkililer, adamın önceden sağlık sorunları bulunduğunu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Olayın ardından eşi ve seçim görevlilerine psikolojik destek teklif edildi.