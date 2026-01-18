Almanya\'dan geri adım: Trump\'ın yüzde 10\'luk vergisinden sonra Grönland\'daki askerler geri çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı ve Avrupa ülkelerini kapsayan yüzde 10'luk gümrük vergisi kararının ardından Almanya dikkat çeken bir adım attı. Alman Bild gazetesinin haberine göre Berlin yönetimi, Grönland'a sevk edilen 15 Alman askerini geri çekme kararı aldı.

Haberde, kararın Trump'ın yeni gümrük tarifeleriyle aynı döneme denk gelmesine dikkat çekilirken, askeri geri çekilmenin Washington ile Avrupa başkentleri arasında artan gerilimin bir yansıması olabileceği yorumuna yer verildi.

BAKANLIK "GÖREV TAMAMLANDI" DEDİ

Alman Savunma Bakanlığı ise askerlerin adadan ayrılmasını "görevin tamamlanması" olarak tanımlarken, zamanlamanın Trump'ın ticaret hamlesinin hemen sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. Bild, bu adımın Berlin'in ABD'ye yönelik siyasi ve ekonomik mesajlarından biri olabileceğini yazdı.

BİR TAM GÜN ADADA KALDILAR

Trump yönetiminin Grönland merkezli tartışmalar ve ticaret politikaları nedeniyle Avrupa ülkeleriyle ilişkileri son dönemde gerilirken, Almanya'nın askeri hamlesi yeni bir diplomatik tartışmayı da beraberinde getirdi.

Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın daveti üzerine askerlerinin 15-17 Ocak'ta diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Grönland'da keşif çalışmalarına katılacağını bildirmiş, Alman ekibi askeri tatbikatlar için koşulları keşfetmek üzere 16 Ocak Cuma günü Grönland'ın Nuuk kentine gitmişti. Alman askerleri sadece 1 tam gün adada kalarak ülkelerine geri döndü.