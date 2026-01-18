Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi

Almanya\'dan geri adım: Trump\'ın yüzde 10\'luk vergisinden sonra Grönland\'daki askerler geri çekildi
18.01.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik açıkladığı yüzde 10'luk gümrük vergisi kararının ardından, Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Alman basınına göre Berlin yönetimi, Grönland'a konuşlandırılan 15 askerini geri çekti. Zamanlamasıyla öne çıkan karar, Washington ile Avrupa başkentleri arasındaki artan ticaret ve siyasi gerilimin sahaya yansıması olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı ve Avrupa ülkelerini kapsayan yüzde 10'luk gümrük vergisi kararının ardından Almanya dikkat çeken bir adım attı. Alman Bild gazetesinin haberine göre Berlin yönetimi, Grönland'a sevk edilen 15 Alman askerini geri çekme kararı aldı.

Haberde, kararın Trump'ın yeni gümrük tarifeleriyle aynı döneme denk gelmesine dikkat çekilirken, askeri geri çekilmenin Washington ile Avrupa başkentleri arasında artan gerilimin bir yansıması olabileceği yorumuna yer verildi.

BAKANLIK "GÖREV TAMAMLANDI" DEDİ

Alman Savunma Bakanlığı ise askerlerin adadan ayrılmasını "görevin tamamlanması" olarak tanımlarken, zamanlamanın Trump'ın ticaret hamlesinin hemen sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. Bild, bu adımın Berlin'in ABD'ye yönelik siyasi ve ekonomik mesajlarından biri olabileceğini yazdı.

BİR TAM GÜN ADADA KALDILAR

Trump yönetiminin Grönland merkezli tartışmalar ve ticaret politikaları nedeniyle Avrupa ülkeleriyle ilişkileri son dönemde gerilirken, Almanya'nın askeri hamlesi yeni bir diplomatik tartışmayı da beraberinde getirdi.

Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın daveti üzerine askerlerinin 15-17 Ocak'ta diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Grönland'da keşif çalışmalarına katılacağını bildirmiş, Alman ekibi askeri tatbikatlar için koşulları keşfetmek üzere 16 Ocak Cuma günü Grönland'ın Nuuk kentine gitmişti. Alman askerleri sadece 1 tam gün adada kalarak ülkelerine geri döndü.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Washington, Politika, Grönland, Almanya, Berlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:10:29. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.