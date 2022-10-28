Almanya'dan Şebnem Korur Fincancı hakkında açıklama: Tutuklanmasından endişe duyuyoruz - Son Dakika
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Almanya'dan Şebnem Korur Fincancı hakkında açıklama: Tutuklanmasından endişe duyuyoruz

28.10.2022 21:07

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik skandal sözlerinin ardından tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Almanya Dışişleri Bakanlığı'na ait hesaptan, "Türkiye'de insan hakları için cesur ve dik duran bir ses olan Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz" paylaşımı yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'ya yakın bir kanalda, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kimyasal silah kullanıyor" demişti. Fincancı'nın bu sözleri büyük tepki çekerken soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Fincancı'nın İstanbul Kadıköy'deki evinde yapılan aramada örgütsel bir kitap, tabanca ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi. Gözaltına alınan Fincancı, 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

İFADESİNDE NE DEDİ?

Fincancı, evinde bulunanlarla ilgili ifadesinde tabanca fişekleri için, "Babamındı" derken kalaşnikof mermileri için ise "Üniversitede öğretim görevlisiyim. Adli Tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım" cevabını verdi. Fincancı, kanalla ilgili de "O kanalın terör örgütüyle bağlantısını bilmiyordum. Yorumum bana izletilen videolarla ilgiliydi" dedi.

ALMANYA'DAN FİNCANCI AÇIKLAMASI

Tüm bu yaşananların ardından Almanya'dan konuya dair bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Türkiye'de insan hakları için cesur ve dik duran bir ses olan Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz. Kendisine yönelik iddialar hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İfade özgürlüğü her toplumun en değerli varlıklarından biridir" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Dünya Almanya'dan Şebnem Korur Fincancı hakkında açıklama: Tutuklanmasından endişe duyuyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'dan Şebnem Korur Fincancı hakkında açıklama: Tutuklanmasından endişe duyuyoruz - Son Dakika
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