Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, Münih'te 17 ülkeyle göç politikasını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, Münih'te 17 ülkeyle göç politikasını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, Münih\'te 17 ülkeyle göç politikasını görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 Avrupa ülkesinin İçişleri Bakanı, Almanya'nın davetiyle Münih'te göç ve iltica politikasını görüştü. Toplantıda AB dış sınırlarının güçlendirilmesi ele alınırken Dobrindt, Frontex'in yetkilerinin artırılmasında geniş görüş birliği olduğunu aktardı.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)Almanya'nın Münih kentinde 17 Avrupa ülkesinin İçişleri Bakanı, göç ve iltica politikasında yeni adımları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda, dış sınırların güçlendirilmesi, düzensiz göçün azaltılması ve geri gönderme süreçlerinin hızlandırılması ele alındı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in davetiyle, 17 Avrupa ülkesinin İçişleri Bakanı, Avrupa'nın göç ve iltica politikasında atılacak yeni adımları görüşmek üzere Münih'te bir araya geldi.

"Munich Migration Meeting" adı verilen toplantının ana gündemini, Avrupa göç politikasında yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi oluşturdu. Görüşmelerde, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının daha etkin korunması, düzensiz göçün azaltılması, iltica kurallarının sıkılaştırılması ve geri gönderme işlemlerinin hızlandırılması ele alındı.

Münih göç toplantısı öncesinde açıklama yapan Dobrindt, Münih'in Avrupa göç politikasının merkezi haline geldiğini söyledi. Dobrindt, AB'nin yeni Ortak Avrupa İltica Sistemi'nin (GEAS) haziran ayında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Avrupa'da göç politikasının daha etkin uygulanması gerektiğini savundu.

Dobrindt, toplantının amacının Avrupa'da göç politikasında yeni adımlar atılması olduğunu belirterek, özellikle AB'nin dış sınırlarının güçlendirilmesi ve AB sınır koruma ajansı Frontex'in yetkilerinin artırılması gerektiğini belirtti.

YENİ BİR AVRUPA GÖÇ KRİZ MEKANİZMASI ÖNERİSİ

Almanya İçişleri Bakanı, olağanüstü göç hareketleri için yeni bir "Avrupa göç kriz mekanizması" oluşturulmasını önerdi. Bu mekanizma kapsamında, bazı istisnai durumlarda kişilerin hızlı şekilde geri gönderilmesinin mümkün olması gerektiğini söyleyen Dobrindt ayrıca, AB sınır koruma ajansı Frontex bünyesinde, sınır bölgelerine 24 saat içinde ulaşabilecek bir müdahale gücü oluşturulması gerektiği önerisinde de bulundu.

Toplantının ardından konuşan Dobrindt, Frontex'in yetkilerinin artırılması konusunda toplantıya katılan ülkeler arasında geniş bir görüş birliği bulunduğunu aktardı.

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de AB dışında kurulması planlanan geri gönderme merkezleri oldu. Dobrindt, Avusturya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan'ın yanı sıra AB Göç Komiseri Magnus Brunner ile bu merkezlerin kurulması konusunda bir grup oluşturulduğunu bildirdi.

Alman Bakan, Almanya'nın geçmişte Avrupa'daki göç tartışmalarında zaman zaman diğer ülkelerden uzak bir pozisyonda kaldığını belirterek, Avrupa ülkeleri arasında daha yakın iş birliği kurulmasının önemine dikkat çekti.

"TOPLANTI GÖÇ KONUSUNDA ORTAK HAREKET ETME EĞİLİMİNİN GÖSTERGESİ"

Hildesheim Üniversitesi'nden siyaset bilimci Hannes Schammann ise toplantıyı, Avrupa ülkeleri arasında göç konusunda yeniden ortak hareket etme eğiliminin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Schammann, bu yeni iş birliğinin önceki dönemlerden farklı bir politika anlayışıyla şekillendiğini söyledi.

Toplantıda, Avrupa ülkeleri arasındaki göç politikası anlaşmazlıkları da gündeme geldi. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, toplantıya katılırken, İtalya ile Almanya arasında Almanya'ya ulaşan göçmenlerin geri kabulü konusunda yaşanan anlaşmazlıkların kamuoyu önünde ele alınmadığı görüldü.

Göç ve sosyal hukuk uzmanı Constantin Hruschka ise ortak sosyal etkinliklerin ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirebileceğini ifade etti. Siyaset bilimci Schammann ise toplantıyı, Avrupa ülkelerinin göç konusunda karşı karşıya gelmek yerine ortak hareket etme arayışının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

İSPANYA TOPLANTIYA KATILMADI

İspanya ise toplantıya katılmadı. Özellikle İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta bölgesine yönelik yoğun göç hareketinin ardından bazı AB ülkeleri İspanya'nın göç politikasını eleştirmişti.

Toplantının resmi bölümünün ardından Avrupa ülkelerinin İçişleri Bakanları Münih'te düzenlenen Oktoberfest'e geçti. Dobrindt, Avrupa ülkeleri arasında daha yakın ilişkiler kurulması için yalnızca resmi görüşmelerin yeterli olmadığını belirterek, bakanlar arasındaki kişisel ilişkilerin de önemli olduğunu vruguladı.

Kaynak: ANKA
İçişleri BakanıPolitikaAlmanyaMünihDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan’da patlamayla yıkılan binadan ABD’li kadın turistin cesedine ulaşıldı Yunanistan'da patlamayla yıkılan binadan ABD'li kadın turistin cesedine ulaşıldı
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
57 yıl sonra er meydanında büyük final Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribündeydi 57 yıl sonra er meydanında büyük final! Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribündeydi
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Yunusemre’de acı olay: Anne, kızı ile damadını evde vurulmuş halde buldu Yunusemre'de acı olay: Anne, kızı ile damadını evde vurulmuş halde buldu
Üsküdar’da CHP’ye bir darbe daha Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
15:39
Fenerbahçe Stadyumu’nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
15:30
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı Simit fiyatları mercek altında
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında
15:08
Aziz Yıldırım’dan Ollie Watkins açıklaması
Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması
14:59
Fon krizinde vahim iddia Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı
Fon krizinde vahim iddia! Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı?
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 16:13:47. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, Münih'te 17 ülkeyle göç politikasını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei