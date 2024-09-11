Almanya'nın Sınır Kontrolleri Eleştirildi - Son Dakika
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Dünya

Almanya'nın Sınır Kontrolleri Eleştirildi

Almanya'nın Suriyeli bir mültecinin bıçaklı saldırısının ardından sınır bölgelerindeki kontrolleri sıkılaştırma kararı, bazı ülkeler tarafından eleştirildi. Almanya'nın düzensiz göçü azaltmak ve güvenliği arttırmak amacıyla aldığı bu karar, Polonya Başbakanı Donald Tusk tarafından 'kabul edilemez' olarak nitelendirildi.

11.09.2024 12:30
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(ANKARA) - Almanya Solingen'de Suriyeli bir mültecinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırının ardından Almanya hükümetinin aldığı sınır bölgelerinde yapılan kontrolleri sıkılaştırma kararı, Almanya'nın sınır komşusu olan bazı ülkeler tarafından eleştirildi.

Almanya, ağustos ayında, Solingen kasabasında üç kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırının ardından Schengen bölgesinde yer alan 9 ülkeyle olan sınırlarında düzensiz göçü azaltmak ve güvenliği arttırmak için polis kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Alman polisi, sınırdan geçiş yapmak isteyen kişileri bundan sonra daha sıkı kontrol edecek. Almanya'nın bazı kara sınırlarında halihazırda uygulanan kısıtlamalar, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Danimarka için de geçerli olacak.

Alman polisi 16 Alman eyaletine sunulan plan kapsamında, herhangi bir sığınmacının başka bir AB ülkesinde koruma talep edip etmediğini kontrol edecek ve daha önce yapılmış herhangi bir talep varsa sığınmacılar sınır dışı edilecek.

Açıklanan kararın ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya'nın düzensiz göçle mücadele kapsamında tüm kara sınırlarına geçici kontroller uygulamasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Bu önlemlerin Almanya'nın iç siyasi durumundan kaynaklandığını düşündüğünü belirten Tusk, Varşova'da Polonyalı diplomatlarla yaptığı toplantıda, karardan etkilenen tüm ülkelerle acil istişarelerde bulunulmasını isteyeceğini söyledi.

Almanya'nın bu kararı, Hollanda-Almanya sınır toplulukları ittifakı başkanı tarafından "panik tepkisi" olarak değerlendirilirken, yakında düzenlenecek seçimlerde aşırı sağın kamuoyu anketlerinde önde olduğu Avusturya'daki İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Almanya tarafından geri çevrilen hiç kimsenin kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, sınır kontrollerinin yeniden düzenlenmesinin Schengen kurallarına uygun olarak yapılması gerektiğini belirterek, Almanya'nın önlemlerinin mümkün olduğunu ancak "bu kontrollerin gerekli ve orantılı olması gerektiğini" söyledi.

Öte yandan, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, genişletilmiş sınır kontrollerinin "İslami terörizm ve ciddi suçların oluşturduğu tehlikelere karşı" koruma amaçlı olduğunu açıklamıştı.

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders kararı destekledi

Hollanda'daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Genel Başkanı olan ve önceki Hollanda seçimlerinde birinci gelen Geert Wilders yaptığı konuşmada Almanya tarafından alınan kararı destekleyerek, "Almanya yapabiliyorsa biz neden yapamıyoruz? Benim açımdan ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.

Kaynak: ANKA

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