Almanya, Orduyu Güçlendirmek İçin İki Yeni Yasa Tasarısını Kabul Etti - Son Dakika
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Almanya, Orduyu Güçlendirmek İçin İki Yeni Yasa Tasarısını Kabul Etti

01.07.2026 20:33
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Almanya, asker sayısını artırmak ve askeri projeleri hızlandırmak için yeni yasalar çıkarıyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya hükümeti, Alman Silahlı Kuvvetlerini daha hızlı güçlendirmek için iki yeni yasa tasarısını kabul etti. Bu tasarılar, hem yedek askerlerin daha etkin kullanılmasını hem de askeri tesislerin daha hızlı inşa edilmesini amaçlıyor.

Yeni düzenlemeye göre, yedek askerler artık sadece tatbikatlar için değil, kriz dönemi olmasa bile zorunlu olarak göreve çağrılabilecek. Hükümet, Avrupa'daki güvenlik durumunun değişmesi nedeniyle ordunun daha kısa sürede büyümesi gerektiğini belirtiyor.

Almanya'nın hedefi, 2030'lu yılların ortasına kadar aktif asker sayısını yaklaşık 186 binden 260 bine, yedek asker sayısını ise 100 binden 200 bine çıkarmak. Bu amaçla en az altı ay sürecek yeni askerlik hizmetini tamamlayan kişilerin daha sonra yedek kuvvetlerde görev yapması planlanıyor.

İşverenler, çalışanların zorunlu yedek askerlik görevine çağrılmasına itiraz etti. Bunun üzerine hükümet, en fazla 249 çalışanı bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelere, bir çalışanı en az 30 gün göreve çağrıldığında 500 avro destek ödemesi yapmayı planlıyor. Ayrıca yedek askerlerin yol masrafları artırılacak ve yurt dışı görevlerinde daha yüksek ek ödeme verilecek.

İkinci yasa tasarısı ise askeri bina ve altyapı projelerinin daha hızlı tamamlanmasını hedefliyor. Buna göre askeri projeler "üstün kamu yararı" kapsamında değerlendirilecek. Böylece izin süreçlerinde çevre koruma gibi bazı konulara göre öncelik kazanacak ve projeler daha kısa sürede hayata geçirilebilecek. Ancak gerektiğinde doğayı korumak için tazminat ödemesi yapılabilecek.

Hükümet, bu düzenlemelerin Almanya'nın NATO için Avrupa'daki önemli lojistik merkezlerinden biri olması nedeniyle gerekli olduğunu vurguluyor. Hazırlanan iki yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için şimdi Alman Meclisi ve Eyaletler Meclisi'nin onayı gerekiyor.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya, Orduyu Güçlendirmek İçin İki Yeni Yasa Tasarısını Kabul Etti - Son Dakika

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