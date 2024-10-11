Altay\'dan Dünyaya Adalet Çağrısı

Dünya

BİRLEŞMİŞ Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırına ilişkin, "Ölenlerin sizinle aynı ırktan olmaması sizi adaletten uzaklaştıracaksa bu düzen nasıl devam edecek? Masum insanların seslerine kulaklarımızı kapattığımız sürece bu düzen böyle sürüp gidecek ve yarın çok geç olduğunda büyük bir utanç duyacağız. Bir kez daha buradan tüm dünyayı harekete geçmeye çağırıyorum" dedi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen UCLG 2024 Dünya Konseyi'nde, başkan olarak son bir yılda yaptıkları çalışmaları anlattı, İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarına tepki gösteren Altay, şunları söyledi:

"Şehirlerin bombalarla yakılıp yıkıldığı; çocuk, kadın ve yaşlıların her gün yüzlercesinin öldürüldüğü bu canilik, artık Gazze'yi de aşarak Lübnan'a da ulaşmış durumdadır. Birleşmiş Milletler'i dahi yok sayan bu gözü kararmış caniler, dini fanatizmlerini bahane ederek, önce bölgeyi sonra da dünyayı adeta bir ateş çemberi haline getirmeyi amaçlamaktadır. Her programda defaatle dile getirdiğim gibi; İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu bu katliamları, hemen şimdi durduramazsak, tüm dünya geri dönülemez bir savaşın ortasında kalacaktır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ev sahipliği yapan Lahey şehrinde buluştuğumuz bu günlerde yeniden herkes için adalet çağrısında bulunuyoruz."

" NETENYAHU'NUN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNDEKİ DAVASINI HATIRLATTI

Altay,Ukrayna- Rusya savaşı kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınan davada başsavcının çağrısının ardından 24'üncü günde Putin için yakalama kararı çıkarıldığını, ancak insanlık dışı tutumunu sürdüren Netanyahu için başlatılan yargılama sürecinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen halen somut bir kararın alınmaması nedeniyle Gazze'deki soykırımın uzadığını hatırlattı.

Altay, "Ayrıca Filistin'in 2009'da yaptığı başvuruya rağmen İsrail rejimindeki hiçbir yetkili için karar alınmadı. İsrail'in yaptığı tüm eylemlere rağmen herhangi bir ceza verilememesi adeta soykırıma üstü kapalı onay verildiği yorumlarına yol açmaktadır. Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, BBC'ye verdiği röportajda birçok lider ve delegenin kendisini arayarak Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılmaması için tehditte bulunduklarını belirtmiştir. Bu durum bile dünya liderlerinin bazılarının adalet anlayışının ırklara ve inanışlara göre şekillendiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

Altay, "Hiç kimse tarihte yaşadığı haksızlıkları bahane ederek insanlara zulüm edemez. Masum insanların seslerine kulaklarımızı kapattığımız sürece bu düzen böyle sürüp gidecek ve yarın çok geç olduğunda büyük bir utanç duyacağız. Bir kez daha buradan tüm dünyayı harekete geçmeye çağırıyorum. Tarih boyunca yaşadığımız üzüntüleri yeniden yaşamamak, hayatını kaybeden masum insanları iş işten geçtikten sonra anmak için büyük soykırım müzeleri yapmamak ve zaten kötüye giden dünyamızı masum çocukların kanları ile daha da uçuruma sürüklememek için somut adımlar atılmalıdır." dedi. Altay, konuşmaların ardından bir yıldır sürdürdüğü Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanlığı'nı Lahey Belediye Başkanı Jan Van Zanen'e devretti.