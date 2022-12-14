Hasta ve yakınlarıyla dalga geçen 4 hemşire işten kovuldu

TikTok çılgınlığı 4 hemşireyi işinden etti. Hasta ve yakınları hakkında hakaret içerikli sözler sarf edip bu anları TikTok'da paylaşan hemşireler tepki çekti.

HASTA YAKINLARINA HAKARET ETTİLER

Bir hemşire videoda, "Size bir durum olursa, yatağın başındaki ışıklı düğmeye basın" dedi. Hemşirenin birisi "Fakat salak akrabalarınız beş dakikada bir hemşire odasın gelip başka şeyler soruyor" dediği sırada diğer arkadaşı da video kadrajına girip hasta yakınlarının taklidi yaparak "Af edersiniz, af edersiniz bana su verebilir misiniz?" dedi.

VİDEO KISA SÜRE İÇİNDE YAYILDI

Başka bir hemşire de yeni doğan bebeğinin kilosunun öğrenmek isteyen annenin taklidini yaptı. Yaklaşık bir dakika süre video kısa süre içinde TikTok'da yayıldı.

HEMŞİLERİN KOVULDUĞU BİLDİRİLDİ

Bazı kullanıcıların videoyu hastane yetkilileri ile paylaşması üzerine hemşireler hakkında soruşturma açıldı. Hastane, yaptığı açıklamada hemşirelerin kovulduğunu belirtip tüm hasta ve yakınlarından özür diledi.