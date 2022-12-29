ABD'de oldukça ilginç bir olay meydana geldi. Bir kadın, eve geldiğinde her gün kapı önünde kendisi için bırakılan bir kurabiye görmeye başladı. Bir süre sonra bu kurabiyeleri kimin koyduğunu öğrenmek isteyen kadın, güvenlik kayıtlarını izlediğinde adeta şok oldu.
Çünkü kendisine her gün kurabiye ikram eden bir insan değil hayvandı. Minik bir sincap çaldığı kurabiyeleri her gün kapının önüne bırakıyordu. Sevimli sincabın görüntüleri kısa süre içinde viral oldu.
Olayın arka planı da en az kendisi kadar ilginçti. Videodaki sincabın, kadın tarafından beslendiğini duyanlar daha büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hayvanın vefası duygulandırdı.
Son Dakika › Dünya › Her gün evinin önünde kurabiye bulan kadın güvenlik kamerasını izleyince çok şaşırdı - Son Dakika