Her gün evinin önünde kurabiye bulan kadın güvenlik kamerasını izleyince çok şaşırdı

ABD'de oldukça ilginç bir olay meydana geldi. Bir kadın, eve geldiğinde her gün kapı önünde kendisi için bırakılan bir kurabiye görmeye başladı. Bir süre sonra bu kurabiyeleri kimin koyduğunu öğrenmek isteyen kadın, güvenlik kayıtlarını izlediğinde adeta şok oldu.

HER GÜN GETİRİP KAPI ÖNÜNE BIRAKTI

Çünkü kendisine her gün kurabiye ikram eden bir insan değil hayvandı. Minik bir sincap çaldığı kurabiyeleri her gün kapının önüne bırakıyordu. Sevimli sincabın görüntüleri kısa süre içinde viral oldu.

KENDİSİ DE ONU BESLİYORMUŞ

Olayın arka planı da en az kendisi kadar ilginçti. Videodaki sincabın, kadın tarafından beslendiğini duyanlar daha büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hayvanın vefası duygulandırdı.