Sapığın cinsel organını ısıran genç kadın tecavüzden kurtuldu

Gece geç saatlerde köpeğiyle yürüyüşe çıkan Marissa, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın iğrenç ilişki isteğine karşı koyan kadın cinsel organını ısırdı. Yaşadığı acıyla Marissa'ya saldıran sapık, genç kadının yüzüne yumruk atmaya başladı.

"SERT BİR ŞEKİLDE ISIRIP KAÇTIM"

Fox 11 kanalına konuşan Marissa yaşadığı travmatik durumu, "Bu kişiyle savaşmak zorunda kaldım. Kendimi savunmak zorundaydım. Parmaklarını boynuma dolayarak beni sırtına aldı. Parmaklarını ısırdım ve onu itmeye çalıştım. Acı verici çile 30 dakika boyunca sürdü. Benden oral ilişki yapmamı istedi. Bu da cinsel organını elimden geldiğince sert bir şekilde ısırıp ondan kaçma fikrini doğurdu. Ancak cinsel organında ciddi bir şekilde yaralandı ve bu durum onu daha da öfkelendirdi" dedi.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Kanlar içinde ve belden aşağısı çıplak halde bulunan Marissa'nın ardından saldırgan kısa sürede yakalandı. Talihsiz kadın saldırının ardından yaklaşık birkaç ay kısmen kör kaldığını, duygusal olarak yaşadığı travmanın dışından kemiklerinin kırıldığını ve birkaç dişini kaybettiğini söyledi.