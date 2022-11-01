Sapığın cinsel organını ısıran genç kadın tecavüzden kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sapığın cinsel organını ısıran genç kadın tecavüzden kurtuldu

01.11.2022 09:51

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde hiç tanımadığı bir adamın saldırısına uğrayan Marissa isimli genç kadın, cinsel ilişkiye zorlayan sapığın cinsel organının ısırarak kurtuldu. Darbedilen kadın kısa bir süre görme yetisini kaybetti.

Gece geç saatlerde köpeğiyle yürüyüşe çıkan Marissa, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın iğrenç ilişki isteğine karşı koyan kadın cinsel organını ısırdı. Yaşadığı acıyla Marissa'ya saldıran sapık, genç kadının yüzüne yumruk atmaya başladı.

"SERT BİR ŞEKİLDE ISIRIP KAÇTIM"

Fox 11 kanalına konuşan Marissa yaşadığı travmatik durumu, "Bu kişiyle savaşmak zorunda kaldım. Kendimi savunmak zorundaydım. Parmaklarını boynuma dolayarak beni sırtına aldı. Parmaklarını ısırdım ve onu itmeye çalıştım. Acı verici çile 30 dakika boyunca sürdü. Benden oral ilişki yapmamı istedi. Bu da cinsel organını elimden geldiğince sert bir şekilde ısırıp ondan kaçma fikrini doğurdu. Ancak cinsel organında ciddi bir şekilde yaralandı ve bu durum onu daha da öfkelendirdi" dedi.

Saldırıya uğrayan genç kadın, sapığın elinden cinsel organını ısırarak kurtuldu

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Kanlar içinde ve belden aşağısı çıplak halde bulunan Marissa'nın ardından saldırgan kısa sürede yakalandı. Talihsiz kadın saldırının ardından yaklaşık birkaç ay kısmen kör kaldığını, duygusal olarak yaşadığı travmanın dışından kemiklerinin kırıldığını ve birkaç dişini kaybettiğini söyledi.

Saldırıya uğrayan genç kadın, sapığın cinsel organını ısırarak tecavüzden kurtuldu
Saldırıya uğrayan genç kadın, sapığın elinden cinsel organını ısırarak kurtuldu
YORUMLAR
500
Cadılar Bayramı dolayısıyla Manhattan'da kostümlü geçit töreni düzenlendi Cadılar Bayramı dolayısıyla Manhattan'da kostümlü geçit töreni düzenlendi Bakan Soylu: 'Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor' Bakan Soylu: 'Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor'

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sapığın cinsel organını ısıran genç kadın tecavüzden kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Faruk K, 2009 yılında yaşadığı zor günleri anlattı: Dibi gördüm, ağlaya ağlaya anketörlük yaptım
14:11 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Şemdin Sakık müze yapılacağı için boşaltılan Diyarbakır Cezaevi'nden Elazığ'a nakledildi
13:22 İçişleri Bakanı Soylu'dan 12 Kasım duyurusu: Ülkece deprem tatbikatı yapacağız
13:18 Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler +18 notuyla video paylaştı
13:07 Arkadaşının cesedini parçalara ayıran adamdan akılalmaz savunma: Korktum parçaladım
12:55 Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine AK Parti'den de tepki geldi: Siyaset tarihinin en utanç verici hareketini görüyoruz
12:53 Rusya lideri Putin'den savaşın seyrini değiştirecek karar! Ölüm meleklerini cepheye gönderdi
12:42 Pusu kurulan baba ve oğlunu taradılar! 1 ölü 1 yaralı
12:40 Avukatla ilişki yaşayan genç kadının yaptığı itiraf şaşkınlık yarattı
12:34 UEFA'dan Fenerbahçe maçına skandal hakem! Ivan Bebek atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 14:44:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sapığın cinsel organını ısıran genç kadın tecavüzden kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement