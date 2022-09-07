Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi

07.09.2022 20:10
Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphelenen genç kız, sevgilisinin evine gizli kamera yerleştirdi. Eve gelen kişinin annesi olduğunu gören kız şok geçirdi.

Ney York eyaletinde yaşayan Ashley adlı genç kız, erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine erkek arkadaşını takibe aldırıp, evine de gizli kamera taktırdı.

TAKİP ETTİKLERİ KİŞİ BİR KADINLA GÖRDÜ

Genç kızın tuttuğu adamlar, şahsı takip ettiklerinde ormanlık bir alanda sarışın bir kadınla buluştuğunu belirledi. İkili burada samimi şekilde yakınlaşmalarının ardından eve geçti.

Erkek arkadaşının evine gizli kamera koyan kız, gelen kişiyi görünce sinir krizi geçirdi

KAMERADA GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Erkek ve sarışın kadının kamerada görünmesinin ardından ekran başındaki kız, sinir krizi geçirdi. Çünkü karşısındaki kişi annesiydi. Erkek arkadaşı ve annesinin yatakta cinsel ilişkiye girmeye hazırlık yaptığı sırada ortaya çıkan kız, ikisine de tepki gösterdi.

Erkek arkadaşının evine gizli kamera koyan kız, gelen kişiyi görünce sinir krizi geçirdi
YORUMLAR
500
ABD'de Maymun Çiçeği Vakaları ABD'de Maymun Çiçeği Vakaları

New York, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:29 16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek katletti! Hakim karşısında suçunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 20:18:29. #1.12#
SON DAKİKA: Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement