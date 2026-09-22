İnegöl'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk 9 saat sonra sağ salim bulundu! Ailesine gece teslim edildi - Son Dakika
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İnegöl'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk 9 saat sonra sağ salim bulundu! Ailesine gece teslim edildi

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İnegöl\'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk 9 saat sonra sağ salim bulundu! Ailesine gece teslim edildi
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Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim D. (10), dün öğleden sonra Sinanbey Mahallesi'ndeki evinden çıktı ve bir daha dönmedi. Aile, kendi yürüttüğü aramadan sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. Ekiplerin çalışması yaklaşık 9 saat sürdü. Çocuk, evinin yakınlarında oyun oynarken fark edildi ve gece saatlerinde ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaybolan Kerim D. (10), yaklaşık 9 saat sonra evinin yakınlarında oyun oynarken bulundu.

EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Sinanbey Mahallesi'nde Askerlik Şubesi civarındaki evinden dün saat 15.00 sıralarında çıkan Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim D., tekrar eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Sonuç alamayan ailenin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

9 SAAT SONRA OYUN OYNARKEN BULUNDU

Yapılan aramalar sonucu Kerim D., 9 saat sonra evinin yakınlarında oyun oynarken bulundu. Çocuk, gece saatlerinde ailesine teslim edildi. Kerim D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
İnegölGüncelÇocukYaşamSon Dakika

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