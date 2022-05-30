Amerikalı kadın, 3 bin dolarlık kanal tedavisini Türkiye'de konaklama ve uçak bileti dahil bin 100 dolara yaptırdı - Son Dakika
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Amerikalı kadın, 3 bin dolarlık kanal tedavisini Türkiye'de konaklama ve uçak bileti dahil bin 100 dolara yaptırdı

30.05.2022 00:20

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Delia O'Malley isimli kadın kanal tedavisinin ülkesinde 3 bin 100 dolar olduğunu öğrenince alternatif çözümler aradı. Çareyi Türkiye'de bulan genç kadın, İzmir'e gelerek kanal tedavisini gerçekleştirdi ve 1 haftalık tatil yaptı. Amerikalı kadın, uçak bileti, konaklama ve tedavi masrafları dahil toplam bin 100 dolar harcadı.

İrlanda'dan Atlanta'ya göç eden 26 yaşındaki Delia O'Malley, dişlerinden birinde aşırı ağrı çektiği için dişçiye gitti ve kanal tedavisi yapılması gerektiğini öğrendi.

FİYAT PAHALI GELİNCE FARKLI ÇÖZÜM ARADI

Ameliyat için fiyat alan kadın, sigortasının bir kısmını ödedikten sonra bile kendisine 3 bin 100 dolara mal olacağını öğrendiği tedaviyi burada yaptırmaktan vazgeçti.

ÇAREYİ TÜRKİYE'DE BULDU

Tedavisini başka bir ülkede yaptırmaya karar veren genç kadın, Türkiye'yi tercih etti. İzmir'e seyahat ederek bir hafta da tatil yapan kadın ABD'deki tedavi masrafının yarısına tüm işlemlerini halletmiş oldu.

Amerikalı kadın, 3 bin dolarlık kanal tedavisini Türkiye'de konaklama ve uçak bileti dahil bin 100 dolara yaptırdı

TOPLAM BİN 167 DOLAR ÖDEDİ

O'Malley, "Dişimi yaptırmak için üç binden fazla ödeyemem. Delilik bu. Öyleyse tahmin et ne yapıyorum? Türkiye'ye uçak bileti aldım, yarın sabah uçuyorum" diyerek bir video paylaştı. Genç kadın, seyahat harcamasının 807 dolar, kanal tedavisinin 160 dolar, konaklama masraflarının ise 200 dolar tuttuğunu belirterek, toplam yaptığı harcamanın bin 167 dolar olduğunu açıkladı.

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