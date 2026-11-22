ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki Landon Tresp, çevrim içi oyun Among Us'ta tanıştığı bir genç kızın bir yılı aşkın süredir kayıp olduğunu ve bir adam tarafından evde alıkonduğunu öğrendi. Gencin annesiyle birlikte başlattığı arayış, kızın 24 saat içinde FBI ve polis tarafından kurtarılmasıyla sonuçlandı, BBC'nin haberine göre.

Landon, günlük ev işlerini bitirdikten sonra dağdaki evlerinin yatak odasında oyun oynarken 17 yaşındaki kızla sohbet etmeye başladı. Kız, kullandığı adın takma ad olduğunu, evden kaçtığını ve evinden yüzlerce kilometre uzakta, nerede olduğunu tam bilmediği bir yerde zorla tutulduğunu anlattı. Kız kaybolduğunda 15 yaşındaydı.

CADILAR BAYRAMI GECESİ ANNESİNE ANLATTI

İki hafta boyunca kızla yazışan ve kendini çaresiz hisseden Landon, 31 Ekim'de durumu annesi Khristina'ya anlattı. Beş çocuk annesi 41 yaşındaki hemşire, o sırada küçük çocuklarını Cadılar Bayramı için hazırlıyordu.

Khristina, kızla Discord üzerinden görüntülü konuştu. Kız ona Oregon eyaletinde olduğunu ve bir şehrin adını söyleyebildi ama tam adresi bilmiyordu. Anne, kızdan evde üzerinde tam isim yazan bir mektup ya da belge bulmasını istedi. Bu isimle vergi ve tapu kayıtlarını tarayan Khristina, olası adresleri bir emlak sitesinde arayıp fotoğraflarını kıza gösterdi; kız ikinci evin tutulduğu yer olduğunu doğruladı.

"Yardım istemek için tek bir şansı vardı ve beni seçti" diyen Khristina, kızın ailesine sosyal medyadan ulaştı ve ardından bir FBI ajanı onu aradı.

"MERDİVENLERDEN KOŞARAK ÇIK, DURMA"

Kız, şüpheli evden çıktığında Khristina'yı yeniden aradı; görüşmeyi FBI da dinledi. Mahkeme belgesine göre kız, 39 yaşındaki Adam Hunter Harmel ile Mayıs 2025'te sosyal medyada tanışmış; Utah'ta onu arabasına alan adam telefonunu bir nehre atmış, onu Oregon'a götürüp bodrumda tutmuştu. Belgede adamın şiddet uyguladığı ve kızın tanınmaması için diş tellerini pense ile çıkarttırdığı da yer alıyor.

Polis eve doğru yaklaşırken telefonda kızı yönlendiren Khristina, ona üç kez derin nefes aldırdı ve memurlardan işaret gelince bodrum merdivenlerinden koşarak çıkıp ön kapıdan durmadan kaçmasını söyledi. Anne ve oğlu, kızın bir eyalet polisinin kollarına koştuğu anı ekrandan izledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLU, KIZ HER GÜN ARIYOR

Harmel federal gözaltında bulunuyor ve hakkında suç duyurusuyla dava açıldı; yargılanmayı bekliyor. Şüphelinin avukatı BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Kurtarılan kız, Khristina ve Landon ile her gün görüşüyor ve Landon ile hâlâ birlikte oyun oynuyor. Henüz yüz yüze görüşmeyen aile, buluşmak için hazırlık yapıyor. Khristina, "Umarım yakında ona sarılabilirim" dedi.

Kaynak: BBC