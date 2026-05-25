Angola'da Göçük: 28 Ölü
Angola'da Göçük: 28 Ölü

25.05.2026 08:31
Angola'nın kuzeyinde yasa dışı maden göçüğünde 28 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma devam ediyor.

ANGOLA'nın kuzeyinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 28 kişi hayatını kaybetti.

Angola'nın kuzeyinde Bengo eyaletine bağlı Nambuangongo kasabasındaki terk edilmiş bir madende göçük meydana geldiği bildirildi. Yasa dışı altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 13'ü aynı aileden 28 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Madenden yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığı, madende oldukları tespit edilen 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

