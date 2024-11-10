Anılar Vücudun Farklı Bölümlerinde Saklanıyor - Son Dakika
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Anılar Vücudun Farklı Bölümlerinde Saklanıyor

Anılar Vücudun Farklı Bölümlerinde Saklanıyor

Bilim insanları, böbrek ve sinir hücrelerinin de anı saklayabildiğini keşfetti.

10.11.2024 13:13
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BİLİM insanları, insan beyni gibi böbrek ve sinir doku hücrelerinin de anıları saklayabildiğini tespit etti.

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, insan vücudu ile ilgili yeni bir keşfi ortaya koydu. Uzmanlar, anıların yalnızca beyinde değil, vücudun farklı bölgelerinde de saklandığını belirledi.

Bilim insanları, beyin hücreleri arasında iletileri taşıyan 'nörotransmitter' kimyasallar gibi, sinir dokusu ve böbrekten alınan hücrelerin farklı kimyasal maddelere nasıl tepki verdiğini inceledi. Bu hücreler, belli bir süre farklı kimyasal sinyallere maruz bırakılarak 'anı depolayan genin' ne zaman aktif hale geleceği izlendi. Uzmanlar, bunu belirlemek için örnek alınan böbrek ve sinir doku hücrelerini tepki vermesi halinde parlayan bir protein üretecek şekilde tasarladı. Belirli süre çeşitli kimyasal sinyaller alan bu hücreler, beyin hücrelerinin anıları depolamak için yaptığı davranışı göstererek 'anı depolayan geni' aktif hale getirdi.

Araştırmanın başyazarı Nikolay Kukushkin, öğrenme ile anı depolama kabiliyetinin genellikle beyin ve beyin hücreleriyle ilişkilendirildiğini fakat bu çalışmanın vücuttaki diğer hücrelerin de aynısını yapabileceğini gösterdiğini söyledi. Kukushkin, araştırmanın hafızanın nasıl çalıştığını anlamak ve hafıza sorunlarını tedavi etmek için yeni fırsatlar sunduğunu da ifade etti.

Kaynak: DHA

Böbrek, Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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