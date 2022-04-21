Anket: NATO'ya katılmak isteyen İsveçlilerin oranı arttı - Son Dakika

İsveç merkezli anket şirketi Novus'un yayınladığı anket sonuçlarına göre, NATO'ya katılmak isteyenlerin oranı yüzde 51'e yükseldi. Geçen hafta yapılan ankette bu oran yüzde 45'te kalmıştı.

Novus'ta yayınlanan verilerde, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in İsveç seyahatinin ardından NATO üyeliğine 'evet' diyenlerin oranında artış görüldü. Geçen hafta yapılan ankette bu oran yüzde 45 olarak kaydedilirken, yeni yayınlanan ankette bu oran yüzde 51'i gördü. Novus, evet-hayır oylarının Finlandiya'nın NATO'ya katılma fikriyle değişiklik gösterdiğini duyurdu. Ankete ilişkin yayınlanan makalede, "23 Mart 2022'de yaptığımız ankette İsveçlilerin yüzde 64'ü Finlandiya katılırsa NATO'ya katılmak istediği görüldü" denildi.

"ORTAK BİR AMAÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Sonuçların değerlendirilmesine ilişkin yayınlanan makalede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma düşüncesinin ortak bir amaç olarak görüldüğü ifade edildi. Makalede, "Bu, Sanna Marin'in İsveç ziyareti ve Magdalena Andersson ile birlikte düzenlediği basın toplantısının İsveç ve Finlandiya'nın bunu daha açık bir şekilde ortak bir amaç haline getirdiğini gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla İsveç'in NATO'ya yönelik olumlu görüşü artıyor çünkü daha fazla insan bunun Finlandiya ile ortak bir dava olacağına inanıyor ve daha sonra İsveç'in üyeliğine daha olumlu bakıyor" ifadeleri kullanıldı.