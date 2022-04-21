Anket: NATO'ya katılmak isteyen İsveçlilerin oranı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Anket: NATO'ya katılmak isteyen İsveçlilerin oranı arttı

21.04.2022 15:42
Anket: NATO'ya katılmak isteyen İsveçlilerin oranı arttı

İsveç merkezli anket şirketi Novus'un yayınladığı anket sonuçlarına göre, NATO'ya katılmak isteyenlerin oranı yüzde 51'e yükseldi.

İsveç merkezli anket şirketi Novus'un yayınladığı anket sonuçlarına göre, NATO'ya katılmak isteyenlerin oranı yüzde 51'e yükseldi. Geçen hafta yapılan ankette bu oran yüzde 45'te kalmıştı.

Novus'ta yayınlanan verilerde, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in İsveç seyahatinin ardından NATO üyeliğine 'evet' diyenlerin oranında artış görüldü. Geçen hafta yapılan ankette bu oran yüzde 45 olarak kaydedilirken, yeni yayınlanan ankette bu oran yüzde 51'i gördü. Novus, evet-hayır oylarının Finlandiya'nın NATO'ya katılma fikriyle değişiklik gösterdiğini duyurdu. Ankete ilişkin yayınlanan makalede, "23 Mart 2022'de yaptığımız ankette İsveçlilerin yüzde 64'ü Finlandiya katılırsa NATO'ya katılmak istediği görüldü" denildi.

"ORTAK BİR AMAÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Sonuçların değerlendirilmesine ilişkin yayınlanan makalede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma düşüncesinin ortak bir amaç olarak görüldüğü ifade edildi. Makalede, "Bu, Sanna Marin'in İsveç ziyareti ve Magdalena Andersson ile birlikte düzenlediği basın toplantısının İsveç ve Finlandiya'nın bunu daha açık bir şekilde ortak bir amaç haline getirdiğini gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla İsveç'in NATO'ya yönelik olumlu görüşü artıyor çünkü daha fazla insan bunun Finlandiya ile ortak bir dava olacağına inanıyor ve daha sonra İsveç'in üyeliğine daha olumlu bakıyor" ifadeleri kullanıldı.


YORUMLAR
500

Finlandiya, İsveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Anket: NATO'ya katılmak isteyen İsveçlilerin oranı arttı - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsama töreni! 10 yılda bir yapılan "miron" vaftiz yağı dünyadaki tüm Ortodoks kiliselerine gönderilecek
15:37 Prag'da evlenecek Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nikah alışverişinde görüntülendi
15:24 Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu
15:21 Yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayıp araçtan atan taksici için İBB harekete geçti
15:14 Hüseyin Baş Suriyeli sığınmacılar meselesi hakkında konuştu: Bugün ülke olarak aptal puma sendromu yaşıyoruz
15:12 Kamboçyalı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş
15:06 AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi
15:06 Alex'den sonra 10 numara artık Arda Güler'e emanet!
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:48:43. #1.13#
SON DAKİKA: Anket: NATO'ya katılmak isteyen İsveçlilerin oranı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement