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Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! - Son Dakika

Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!

28.01.2022 15:36

Annesi ölen kuzunun başka bir koyun tarafından kabul edilmesi için sıra dışı bir yöntem denendi. Ölen kuzudan kesilen deri parçasını, annesi ölen kuzunun üzerine bağlayan ve o anları video kaydına alıp sosyal medyada paylaşan sürü sahibi, ilk başta tepki toplasa da sonradan olanları görenler tarafından takdir topladı.

Annesi ölen bir kuzuyu başka bir koyunun kabullenmesi bir hayli zordur. Hayvancılıkla uğraşanlar annesi ölen kuzunun başka koyunlar tarafından kabul edilmesi için kendilerince türlü yöntemler geliştiriyor. Bu yöntemlerden biri de kuzunun kokusunun değiştirilmesi... Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bunun örneklerinden biri gösterildi.

BAĞ KURMAK İÇİN SIRA DIŞI YÖNTEM

Yavrusu ölen koyun ile annesi ölen kuzu arasında bağ kurmak isteyen sürü sahibi, ölen kuzudan kestiği deri parçasını annesi ölen kuzunun üzerine bağladı. Bununla da yetinmeyen sürü sahibi, yavrusu ölen koyunu yere yatırıp kabullenmesini istedikleri kuzuyu üzerine sürttü.

ÖNCE TEPKİ, SONRA TAKDİR TOPLADI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video ilk başta tepki çekti. Ancak yapılan işlemin ardından yavrusu ölen koyunun kuzuyu sahiplendiğini görenler, sürü sahibine teşekkür etti.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! - Son Dakika Dünya


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