Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi Riyad'da

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(ANKARA) - Arap ve İslam ülkelerinin liderleri, Gazze ve Lübnan'da devam eden çatışmalarla ilgili müzakerelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanacak. Zirve sonunda liderlerin İsrail'e saldırılarını durdurma çağrısı yapması bekleniyor.

Suudi Arabistan devlet haber ajansı (SPA), bugün Riyad'da başlayacak Arap ve İslam ülkeleri liderleri zirvesinde katılımcıların "İsrail'in Filistin toprakları ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları ve bölgedeki mevcut gelişmeleri" değerlendireceklerini belirtti.

Suudi Arabistan, geçen ayın sonunda Filistin sorununa iki devletli çözüm öneren yeni bir uluslararası platformun ilk toplantısına da ev sahipliği yapmıştı."İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Uluslararası İttifak" isimli platformda Orta Doğu, Avrupa ve ABD'den de temsilciler katılmıştı.

İran'dan Riyad'a tebrik

SPA, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın, zirveye ilişkin iyi dileklerini iletmek için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı aradığını açıkladı. Habere göre Pezeşkiyan, Riyad'ın "Filistin ve Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarını konuşmak için bir Arap-İslam zirvesi düzenleme inisiyatifi almasını" tebrik etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise dün erken saatlerde Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Fayyad Al-Ruwaili'nin, İran'lı mevkidaşı Muhammed Bageri ile görüşmek ve iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini geliştirme fırsatlarını değerlendirmek üzere Tahran'ı ziyaret ettiğini bildirdi.