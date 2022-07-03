Arjantin'de ekonomi bakanı istifa etti - Son Dakika
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BBC

Arjantin'de ekonomi bakanı istifa etti

03.07.2022 12:25
Arjantin'de ekonomi bakanı istifa etti

Ekonomik krizin derinleştiği Arjantin’de Ekonomi Bakanı Martin Guzman istifa etti.

Ekonomik krizin derinleştiği Arjantin'de Ekonomi Bakanı Martin Guzman istifa etti.

2019'da göreve başlayan Guzman Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ülkenin dış borcunu yeniden yapılandırma müzakerelerini yürütmüştü.

Bakan istifa ederken, koalisyon hükümetinin yerine birini seçmesi için siyasi bir anlaşmaya ihtiyaç duyacağını belirtti.

Arjantin yüzde 60'ı aşan enflasyon ve değer kaybeden bir para birimiyle karşı karşıya.

Guzman'ın istifasından önceki hafta da Arjantin pesosu dolar karşısında değer kaybetmişti.

Arjantinli bakan, Devlet Başkanı Alberto Fernandez'e yazdığı istifa mektubunda koalisyon hükümeti içindeki ayrılıklara işaret etti.

Öte yandan Fernandez'in de ekonomik krizden çıkış yolları konusunda yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner ile fikir ayrılığı yaşadığı biliniyor.

Guzman istifasını, Kirchner'ın ekonomide bugüne kadar attıkları adımları övdüğü bir konuşma yaptığı sırada duyurdu.

2007-15 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Kirchner, ekonomik krizin halkın sırtına yüklenmesini eleştiriyor.

Guzman'ın uyguladığı bütçe açığını azaltma ve mali sıkılaşma politikalarını da tasvip etmiyordu.

Yeni ekonomi bakanının Kirchner'ın görüşüyle uyumlu olması durumunda tasarruf önlemlerinin gevşetilmesi ve devletin ekonomiye müdahalesinin artması mümkün.

Bu durum IMF'yi mutlu etmese de, buna itiraz edemeyebilirler. Zira IMF, Arjantin ile imzaladığı 44 milyarlık pakette yeterince koşul bulundurmadığı gerekçesiyle bazı analistler tarafından eleştirilmişti.

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Kaynak: BBC

Arjantin, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arjantin'de ekonomi bakanı istifa etti - Son Dakika

BBC
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