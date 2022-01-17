Arnavutluk sokakları Cumhurbaşkanı Erdoğan için Türk bayraklarıyla süslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları kapsamında gittiği Arnavutluk'ta, başkent Tiran'ın en önemli caddesi olarak adlandırılan "Deshmoret e Kombit" Türk ve Arnavut bayrakları ile donatıldı. Devlet kurumları da dahil birçok önemli binanın bulunduğu caddedeki yolun kenarlarına bayrakların asıldığı görüldü.

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Türkiye tarafından Arnavut depremzedeleri için armağan olarak inşa edilen Laç kentindeki deprem konutlarının hazırlıkları ile ülkenin İslam simgesi olan ve TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Cami açılışının son çalışmaları da tamamlandı. Ayrıca 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de bu gezi kapsamında gerçekleştirilecek.

Son yıllarda Türkiye'nin Arnavutluk'a bulunduğu insani ve askeri yardımlar kapsamında, deprem konutlarıyla birlikte Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi ve değişik tarihi yapıların restorasyonu da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 8 yıl önce Arnavutluk'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.