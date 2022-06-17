Assange: İngiltere WikiLeaks'in kurucusunun ABD'ye iadesini onayladı, karar temyize götürülecek - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Assange: İngiltere WikiLeaks'in kurucusunun ABD'ye iadesini onayladı, karar temyize götürülecek

17.06.2022 13:26
Assange: İngiltere WikiLeaks'in kurucusunun ABD'ye iadesini onayladı, karar temyize götürülecek

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini onayladı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini onayladı. WikiLeaks, Assange'ın kararı temyize götüreceğini açıkladı.

İngitere İçişleri Bakanlığı, Assange'ın temyiz için 14 gün süresi olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz mahkemelerinin, Assange'ın iadesinin "insan haklarıyla ve ifade özgürlüğüyle çelişmediği" ve onun ABD'de "uygun muamele göreceği" hükmüne vardıkları belirtildi.

WikiLeaks'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İngiliz demokrasisi ve basın özgürlüğü için kara bir gün" yorumu yapıldı, Patel'in kararının "bu savaşın sonu olmadığı" vurgulandı.

ABD, 2010 ve 2011'de WikiLeaks'e sızdırılan belgeler nedeniyle, Assange'ı milli güvenlik bilgilerini ele geçirme ve ifşa etmenin dahil olduğu 17 suçtan yargılamak istiyor.

Assange'ın avukatları ise Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili gizli belgelerin WikiLeaks tarafından yayımlanmasının kamunun çıkarına olduğunu ve ABD'nin yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkarmak için yapıldığını söylemişti.

2019 yılında Ekvador'un sığınmacı statüsünü kaldırmasının ardından Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkartılarak tutuklanan Julian Assange, o zamandan beri Belmarsh Cezaevi'nde tutuluyor.

Westminster Sulh Mahkemesi, Nisan ayında Assange'ın ABD'ye iadesini onaylamıştı ve bu gelişme sonrası İçişleri Bakanı Priti Patel'in kararı bekleniyordu.

Assange duruşmaya cezaevinden video bağlantısıyla katılmıştı.

Patel'e "ciddi sunumlar" yapılarak ABD'deki cezalandırma sistemi ve koşulları hakkında bilgi vereceklerini söyleyen Assange'ın avukatları daha önce de, iade kararının onaylanması halinde konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyacaklarını söylemişti.

YORUMLAR
500
İngiltere İçişleri Bakanı Onayladı: Julıan Assange ABD'ye İade Edilecek İngiltere İçişleri Bakanı Onayladı: Julıan Assange ABD'ye İade Edilecek İngiltere İçişleri Bakanı Patel onayladı: WikiLeaks'ın kurucusu Assange ABD'ye iade edilecek İngiltere İçişleri Bakanı Patel onayladı: WikiLeaks'ın kurucusu Assange ABD'ye iade edilecek
Kaynak: BBC

Tam Gemi Şok Denemeleri, Julian Assange, Süleyman Soylu, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Assange: İngiltere WikiLeaks'in kurucusunun ABD'ye iadesini onayladı, karar temyize götürülecek - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:44 Evde sahibi olmayan köpek ocağı açarak yangın çıkmasına neden oldu
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 19:21:06. #1.13#
SON DAKİKA: Assange: İngiltere WikiLeaks'in kurucusunun ABD'ye iadesini onayladı, karar temyize götürülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement