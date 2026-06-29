Atatürk Kupası 2027'de Düzenlenecek

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde yaklaşık 40 yıldır düzenlenen Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'nın, Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci'nin tayininin çıkması nedeniyle bu yıl yapılmaması, turnuvanın gelecek yıl kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırıldı.

Almanya'nın Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına yaklaşık 40 yıldır düzenlenen Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'nın 19 Temmuz 2026'da yapılması planlanıyordu.

Ancak Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Cebeci'nin tayininin çıkması dolayısıyla hazırlıkların sekteye uğramaması için turnuvanın yeni başkonsolosun göreve başlamasının ardından Temmuz 2027'de düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Almanya'daki Türklerin kurduğu spor kulüplerininin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda söz alan SV Türkspor Reichelsdorf Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Çakır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Atatürk Kupası'na daha fazla Türk spor kulübünün katılması gerektiğini belirterek, gelecek yıl düzenlenecek organizasyon için tüm kulüplerin komiteye destek vermesinin önemli olduğunu ifade etti.