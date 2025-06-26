Atina\'daki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneydoğusundaki Palea Fokia bölgesinde orman yangını çıktı.

YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Alevlerin yerleşim yerlerine de sıçraması sonucu bazı evlerde hasar meydana geldi. Sunio yolu ise tamamen trafiğe kapatıldı.

KÖYLERİ TAHLİYE ETME ÇAĞRISI

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına mesaj göndererek, bazı köylerin tahliye edilmesini istedi.

CAN KAYBI YOK

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, şu ana kadar can kaybı veya yaralı bilgisi gelmedi.