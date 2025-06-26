Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneydoğusundaki Palea Fokia bölgesinde orman yangını çıktı.
Alevlerin yerleşim yerlerine de sıçraması sonucu bazı evlerde hasar meydana geldi. Sunio yolu ise tamamen trafiğe kapatıldı.
Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına mesaj göndererek, bazı köylerin tahliye edilmesini istedi.
Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, şu ana kadar can kaybı veya yaralı bilgisi gelmedi.
Son Dakika › Dünya › Atina'daki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı - Son Dakika
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