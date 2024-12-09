Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti - Son Dakika
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Dünya

Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti

Avrupa Birliği HTŞ\'ye yönelik tavrını ilan etti

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, HTŞ'ye ilişkin ''Daha büyük sorumluluklar üstlendikçe sadece sözlerini değil, eylemlerini de değerlendirmemiz gerekecek'' açıklamasında bulundu.

09.12.2024 17:49
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Avrupa Birliği, Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasına öncülük eden HTŞ ile henüz iletişime geçmediğini, bunun için sözlerini ve eylemlerini değerlendireceğini söyledi.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü El Anouni, günlük basın toplantısında "Heyet Tahrir Şam'la iletişime geçme konusunda pozisyonunuz nedir?" sorusunu yanıtladı.

TERÖR LİSTESİNDE OLDUĞUNU ANIMSATTI

El Anouni, Heyet Tahrir Şam'ın ve bağlantılı kişilerin AB'nin terör listesinde olduğunu anımsattı. El Anouni, "Daha büyük sorumluluklar üstlendikçe sadece sözlerini değil, eylemlerini de değerlendirmemiz gerekecek." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Dagdelen:
    Htş nin bir İsrail ürünü olduğunu zaten biliyorsunuz kimse salak değil 12 22 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    AVRUPA BİRLİĞİ HTŞYİ KÖTÜLÜYORSA, DÜŞÜNMEK LAZIM. BATI HİÇBİR ZAMAN İŞİNE GELMEYENİ ONAYLAMAZ VE SADECE KENDİLERİNİ DÜŞÜNÜRLER. 9 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    htş avrupaya nasıl bir söz vermiş acaba 4 2 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Hee petrolden pay istiyorsunuz yani haraç 1 0 Yanıtla
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