Norveç'te binlerce kişinin savaş çıkması halinde evleri, araçları ve tekneleri ordu tarafından alınabileceğine dair bilgilendirici mektupları alması bekleniyor.
Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bu el koyma işlemlerinin savaş koşullarında ordunun ülkenin savunması için gerekli kaynaklara erişimini güvence altına almayı amaçladığı vurgulandı.
Ordu, bu mektupların amacının olası bir çatışma durumunda ordunun ilgili mülklere el koyabileceğini bildirmek olduğunu vurguladı ve barış zamanında bir etkisi olmadığının altını çizdi.
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak
