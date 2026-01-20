Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak - Son Dakika
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Avrupa\'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak
20.01.2026 07:58
Avrupa'da savaş çanları çalarken, Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından binlerce kişiye gönderilen mektup ortalığı karıştırdı. Gönderilen mektupta savaş çıkması halinde vatandaşların evleri, araçları ve teknelerine ordu tarafından el konulacağı bildirildi.

Norveç'te binlerce kişinin savaş çıkması halinde evleri, araçları ve tekneleri ordu tarafından alınabileceğine dair bilgilendirici mektupları alması bekleniyor.

ORDU DUYURDU

Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bu el koyma işlemlerinin savaş koşullarında ordunun ülkenin savunması için gerekli kaynaklara erişimini güvence altına almayı amaçladığı vurgulandı.

"BARIŞ ZAMANINDA BİR ETKİSİ YOK"

Ordu, bu mektupların amacının olası bir çatışma durumunda ordunun ilgili mülklere el koyabileceğini bildirmek olduğunu vurguladı ve barış zamanında bir etkisi olmadığının altını çizdi.

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ankara21 Ankara21:
    hah birazda o taraf karışsın bakalım 16 2 Yanıtla
  • Adem Adem:
    bi orası kalmıştı orayada bir el atın 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak - Son Dakika
