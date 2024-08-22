Avrupa'da Sıcak Hava Ölüm Oranlarını 3 Kat Artırabilir - Son Dakika
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Dünya

Avrupa'da Sıcak Hava Ölüm Oranlarını 3 Kat Artırabilir

Avrupa\'da Sıcak Hava Ölüm Oranlarını 3 Kat Artırabilir

The Lancet Public Health'de yayınlanan bir çalışmaya göre, Avrupa'da sıcak hava nedeniyle ölüm oranlarının bu yüzyılın sonuna doğru 3 katına çıkabileceği belirtildi. Özellikle güney Avrupa ülkelerinde bu artışın daha fazla olabileceği vurgulandı.

22.08.2024 17:58
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(ANKARA) - Dünyanın en eski tıp dergilerinden biri olan The Lancet'in internet uzantısı The Lancet Public Health'de yayınlanan çalışmada, Avrupa'da sıcak hava nedeniyle ölüm oranlarının bu yüzyılın sonuna doğru 3 katına çıkabileceği belirtildi.

The Lancet'in internet uzantısı The Lancet Public Health'de yayınlanan ve dünyanın en yüksek yaşlı nüfusuna sahip bölgesi olan Avrupa'da yapılan araştırma, artan sıcak havayla beraber yaşlanan nüfusun da tehlikeli sıcaklıklara karşı daha savunmasız hale gelmesiyle ölüm oranlarının yükselebileceğini gösterdi. Özellikle İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi güney Avrupa ülkelerinde bu sayıların orantısız bir şekilde artabileceği öne sürüldü. Yapılan araştırmada, farklı yaş gruplarının sıcak havayla olan etkileşimleri gözlemlendi. Bu gözlemle beraber ölüm oranlarının 85 ve üstü yaş gruplarında, diğer yaş gruplarına oranla daha fazla olabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nden David García-León, "Nüfus yaşlandıkça ve iklim ısınmaya devam ettikçe sıcaklıkla ilgili çok daha fazla ölümün gerçekleşmesi bekleniyor, soğuktan kaynaklanan ölümler ise yalnızca küçük bir düşüş gösteriyor" ifadelerini kullandı.

MRC Çevre ve Sağlık Merkezi'nde çalışan epidemiyolog Gary Konstantinoudis da çalışmanın yüksek kalitede olduğunu onayladı, fakat hava sıcaklığına bağlı ölümleri hesaplamanın belirsizlikler içerebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Günümüzde Avrupa'da sıcak hava kaynaklı ölümlerin sayısı yılda yaklaşık 44 bin. Araştırmaya göre, hava sıcaklıklarının küresel atmosferik koşullarının 3 derece daha yukarı çıkması ise yılda 129 bin insanın ölümü ile sonuçlanabilir.

Araştırmacılar, kıta genelinde sıcak ve soğuk havadan kaynaklanan ölümleri tahmin etmek için 854 şehrin verilerini bir araya getirdi. Buna göre araştırmacılar, sıcaklığın Avrupa'nın her yerinde daha fazla insanın ölümüne sebep olabileceğini ancak en ağır yükün İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi güney Avrupa ülkelerinin yanı sıra Fransa'nın bazı bölgelerine düşeceğini öne sürdüler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Avrupa'da Sıcak Hava Ölüm Oranlarını 3 Kat Artırabilir - Son Dakika

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