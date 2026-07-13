Avrupa'dan Rusya'ya Karşı Savunma Koalisyonu

HABER: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya, Fransa, Ukrayna ve sekiz Avrupa ülkesi, Rusya'nın balistik füze tehdidine karşı Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek ve ortak Avrupa füze savunma kapasitesi oluşturmak amacıyla yeni bir savunma koalisyonu kurdu. Girişim, ortak savunma sanayisi iş birliğinin yanı sıra yeni hava savunma sistemlerinin geliştirilmesini de hedefliyor.

Almanya, Fransa, Ukrayna ve sekiz Avrupa ülkesi, Rusya'nın devam eden füze saldırıları karşısında Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek amacıyla balistik füzelere karşı yeni bir savunma koalisyonu kurdu. Paris'te kurulan tamamen savunma amaçlı koalisyonda Almanya, Fransa, Ukrayna'nın yanı sıra Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koalisyonun kuruluşunun ardından yaptığı açıklamada, balistik füze tehdidi karşısında Avrupa'nın ortak güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ukrayna'yı koruyor, ortak güvenliğimizi güçlendiriyor ve Avrupa'nın savunma kapasitesini inşa ediyoruz." dedi.

Koalisyonun temel hedefinin, mevcut hava ve füze savunma sistemlerini tamamlayacak ortak bir Avrupa balistik füze savunma kapasitesi oluşturmak olduğu bildirildi. Taraflar, savunma sanayisi, araştırma ve operasyonel deneyimlerini bir araya getirerek bu alandaki iş birliğini artırmayı planlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise girişimin, yeni bir füze savunma sistemi geliştirilmesini de kapsadığını belirtti. Zelenskiy, Ukrayna'nın "Freyja" adı verilen ve Patriot sistemine göre daha düşük maliyetli ancak etkili olması hedeflenen yerli bir hava savunma sistemi üzerinde çalıştığını söyledi.

Öte yandan Ukrayna'nın, Rusya'nın balistik füze saldırılarına karşı en etkili savunma araçlarından biri olan Patriot hava savunma sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan PAC-3 füzelerine ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Ancak söz konusu mühimmatın sınırlı olduğu ve ABD'deki üretimin yavaş ilerlediği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi sırasında Ukrayna'ya Patriot sistemine ait mühimmatın lisans altında üretilmesine yönelik destek sözü verdiği, ancak bunun kısa vadede mühimmat sıkıntısını çözmeyeceği belirtildi. Mevcut mühimmat yetersizliğinin ise Rusya tarafından sahada avantaj olarak kullanıldığı belirtiliyor.