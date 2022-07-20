Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Rusya, bize şantaj yapıyor - Son Dakika
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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Rusya, bize şantaj yapıyor

20.07.2022 14:38
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Rusya, bize şantaj yapıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz konusunda şantaj yaptığını belirterek, "Rusya bize şantaj yapıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz konusunda şantaj yaptığını belirterek, "Rusya bize şantaj yapıyor. Rusya enerjiyi silah olarak kullanıyor. Bu nedenle hazır olmalıyız" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Rusya bize şantaj yapıyor. Rusya enerjiyi silah olarak kullanıyor. Bu nedenle, Rus gazının kısmi veya tamamen kesilmesi gibi senaryolara Avrupa'nın hazır olması gerekiyor. Sıfırdan başlamıyoruz ve bu iyi bir şey. Genel olarak Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızı azaltmak için zaten çok şey yaptık" dedi. Azerbaycan ve diğer ülkelerle yapılan anlaşmalara da değinerek yenilenebilir enerjinin Avrupa'nın ihtiyacı olan enerji olduğunu vurgulayan Leyen, "Yenilenebilir enerji konusunda çok çalıştık. Bu geleceğin enerjisi, ihtiyacımız olan enerji bu. Temiz enerji olmasının yanı sıra yerli ve bağımsız olmamızı sağlıyor. Üye ülkeler zaten çok şey yapıyor. Ancak daha fazlası için hazırlanmamız gerektiğini de biliyoruz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Ursula von der Leyen, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Rusya, bize şantaj yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Rusya, bize şantaj yapıyor - Son Dakika
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