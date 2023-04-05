Kampçı aile göletin yanında korku dolu anlar yaşadı! Neler olup bittiğini kimse anlamadı - Son Dakika
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Kampçı aile göletin yanında korku dolu anlar yaşadı! Neler olup bittiğini kimse anlamadı

05.04.2023 10:58

Avustralya'da çekildiği aktarılan bir video sosyal medyada gündem yarattı. Videoda kamp yapan bir aile tarafından göletin yanında kayıt altına alınan sesler, dinleyenleri şaşkına çevirdi.

Avustralya'da göl kenarına kamp yapmaya giden aile ilginç bir o kadar da ürkütücü durumla karşı karşıya kaldı.

ÜRKÜTÜCÜ SES DUYULDU

Nereden geldiği belli olmayan ses aile bireylerini ve orada bulunan diğer sakinleri korkuttu. Gölün kenarına gelip o anı kayda alan bir kişi, sesin ne olduğunu anlamaya çalışsa da başarılı olamadı.

ATMOSFERDEN GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan atmosferden geldiği iddia edilen sesin İspanya'da duyulduğu öne sürüldü. Videoyu yayınlayan bazı hesapları sesin dünyanın her yerinde duyulduğunu iddia etti. Konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama gelmedi.

YORUMLAR (1)
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