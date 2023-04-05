Avustralya'da göl kenarına kamp yapmaya giden aile ilginç bir o kadar da ürkütücü durumla karşı karşıya kaldı.
Nereden geldiği belli olmayan ses aile bireylerini ve orada bulunan diğer sakinleri korkuttu. Gölün kenarına gelip o anı kayda alan bir kişi, sesin ne olduğunu anlamaya çalışsa da başarılı olamadı.
Öte yandan atmosferden geldiği iddia edilen sesin İspanya'da duyulduğu öne sürüldü. Videoyu yayınlayan bazı hesapları sesin dünyanın her yerinde duyulduğunu iddia etti. Konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › Dünya › Kampçı aile göletin yanında korku dolu anlar yaşadı! Neler olup bittiğini kimse anlamadı - Son Dakika