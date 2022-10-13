90 dakika boyunca kalbi duran adam yaşadığı anları anlattı: Tamamen hiçlik ve hissizliğin içindeydim

İnsanoğlunun yanıtını bulamadığı ender sorulardan biri de "Ölümden sonra neler olduğu" sorusu. Bilim camiası bu konudaki çalışmalarına hızla devam ederken, kalp durması veya başka nedenlerden dolayı hayati fonksiyonları sona eren, sonrasında ise yeniden geri gelen insanların deneyimlerine büyük önem veriliyor.

BU SEFER BAMBAŞKA İFADELER KULLANDI

Avustralya'da yaşayan Alistair Blake adlı adam da 2019 yılında eşiyle yatakta yattığı sırada kalp krizi geçirdi. Acilen hastaneye kaldırıldığı dakikadan, yoğun bakımda gözlerini açtığı ana kadar 90 dakika geçen adam, bu sırada neler olduğunu anlattı. Ancak Blake'nin sözleri, daha önce benzer deneyimleri yaşayanlardan farklıydı.

"TAMAMEN BOŞLUK, BAŞKA BİR ŞEY YOK"

Alistair Blake kalbinin durduğu süre zarfında hiçbir garip olay ya da beyaz bir ışıkla karşılaşmadığını belirterek, içinde bulunduğu durumun tamamen hiçlik ve hissizlik olduğunu dile getirdi.