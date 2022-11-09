Avustralya'da şaşkınlık yaratan olay! Çığlık duydukları toprağı kazan adamlar neye uğradıklarını şaşırdı - Son Dakika
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Avustralya'da şaşkınlık yaratan olay! Çığlık duydukları toprağı kazan adamlar neye uğradıklarını şaşırdı

09.11.2022 15:36

Avustralya'nın Queensland eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. 95 yaşındaki çiftçi arkadaşının çiftliğine giden bir şahıs, arkadaşını bulamamasından sonra bir kaç metre ötede acı acı çığlıklar gelen yeri kazdı. Arkadaşını göçük altında bulan şahıs neye uğradığını şaşırırken, hipodermi olmasına ramak kalan adam hayata tutunmayı başardı.

Queensland eyaletinin Brisbane kentine bağlı bir köyde çok ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre 95 yaşındaki Dave Gray'in arkadaşları, onu görmek için çiftliğe gittiler ancak nereye bakındılarsa bir türlü yaşlı adamı göremediler.

Köyde acı acı çığlıklar gelen yeri kazan iki adam, karşısına çıkan manzarayla afalladı

TELEFONU DA CEVAP VERMEDİ

İki kişi oldukları öğrenilen şahıslar, arkadaşlarını cep telefonundan aradılar ancak yine de cevap alamadılar. Bunun üzerine çiftliğin etrafında turlamaya başlayan şahıslar, bir kaç metre ötedeki toprak altından acı acı çığlıklar geldiğini duymalarıyla birlikte bölgeye yöneldiler.

Köyde acı acı çığlıklar gelen yeri kazan iki adam, karşısına çıkan manzarayla afalladı

HEMEN KAZMAYA BAŞLADILAR

Toprağı hemen kazmaya başlayan arkadaşlar, karşılarına çıkan manzara nedeniyle uzun süre kendilerine gelemedi. Çünkü toprağın altında acı acı bağıran kişi arkadaşları Dave Gray'di. Hipodermi olmak üzereyken kurtarılan adam, arkadaşları sayesinde hayata tutunmayı başardı.

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Son Dakika Dünya Avustralya'da şaşkınlık yaratan olay! Çığlık duydukları toprağı kazan adamlar neye uğradıklarını şaşırdı - Son Dakika


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