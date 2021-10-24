Üye Girişi
Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu - Son Dakika

Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu

24.10.2021 10:39

ABD'de 740 hasta üzerinde yapılan bir çalışma, koronavirüs geçirmiş kişilerin enfeksiyondan aylar sonra bilişsel bozukluklar yaşayabileceğini ortaya koydu. Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu görülen sorunlar arasında bulunuyor.

Cuma günü JAMA Network Open tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma, koronavirüs bulaşmış bireylerin yaklaşık dörtte birinin, hastalığa yakalandıktan aylar sonra hafıza ve odaklanma sorunları yaşadığını söylüyor.

ARAŞTIRMA KAPSAMINDA 740 HASTA İNCELENDİ

New York'ta 740 hastayı inceleyen araştırmacılar, daha önce korona geçirmiş kişilerin çoklu görevlerde sorun yaşama gibi durumlarla mücadele etmelerinin nispeten yaygın olduğunu ortaya çıkardı.

GEÇMİŞLERİNDE DEMANS SORUNU YOK

New York'taki Icahn Tıp Okulu'ndaki araştırmacıların yaptıkları çalışmalarda görev alan Jacqueline Becker, "Bu çalışmada, hastaların koronavirüse yakalanmalarından birkaç ay sonra nispeten yüksek bir bilişsel bozulma yaşandığını gördük. Hatırlamadaki bozukluklar hastaneye yatan hastalar arasında baskındı" dedi.

Aylar sonra ortaya çıkıyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu

7-8 AY SONRA BİLİŞSEL BOZULMA BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜ

Çalışma, hastaların Nisan 2020 ile Mayıs 2021 arasında test edildiğini söylüyor. Hastaların herhangi bir demans öyküsü yoktu. Araştırmacılar, hastalığa yakalandıktan yaklaşık yedi veya sekiz ay sonra hastaların bilişsel bozulma belirtileri gösterdiğini buldular. Araştırma, karar verme ve planlama yapmanın yanı sıra hafıza hatırlama ve yeni anıları saklama yeteneği ile ilgili sorunlarında yaşandığını ortaya çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILANLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Psikiyatri profesörü Dr. Helen Lavretsky, NBC News'e verdiği demeçte, "Bu hastalardan bazılarında düşünememe, hafızada bozulma, araba kullanırken kafa karışıklığı yaşama gibi sorunlar görülüyor" dedi.

Araştırma, bilişsel bozukluk belirtileri gösterme olasılığı en yüksek olan hastaların koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanlar olduğunu gösterdi.

Daha önce Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin belirttiğine göre de koronavirüsün uzun vadeli etkilerinden biri "beyin sisi" veya düşünme ve konsantre olma zorluğu.

Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu

New York, Cuma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor 11:31 Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 11:26 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 11:08 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu 10:39 Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli 10:29 Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli
Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada 10:12 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı 10:08 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı

Son Dakika Haberleri
11:50 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak
11:48 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var
11:26 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu
11:22 Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti
11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu
11:09 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler
11:06 Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizleri kadroya katıyor
10:39 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var         
11:49
Yargıtay'dan özel sektör çalışanlarını ilgilendiren örnek karar: Vasıflı işçi, asgari ücretle çalıştırılamaz Yargıtay'dan özel sektör çalışanlarını ilgilendiren örnek karar: Vasıflı işçi, asgari ücretle çalıştırılamaz         
11:30
Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti         
11:23
HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler         
11:10
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira         
10:31
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar         
10:27
Seren Serengil, Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı         
10:10
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 12:11:24. #1.12#
SON DAKİKA: Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement