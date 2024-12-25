Azerbaycan Uçağı Kazasında 42 Kişi Hayatını Kaybetti

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AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü- Grozni seferini gerçekleştiren yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, uçağın düşmesi sonucu en az 42 kişinin öldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı. Acil Durum Bakanlığı, uçağın düşmesi sonucu en az 42 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de kurtarıldığını belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kaza sonrasında yayınladığı mesajda, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini ve yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti.